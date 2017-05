Piccola Rassegna Teatrale con l'associazione culturale Fantalica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un ciclo di spettacoli teatrali a conclusione dell'anno sociale 2016/17.

L'associazione culturale Fantalica organizza dal 2002, anno della sua costituzione, corsi e laboratori di recitazione teatrale.

Da corsi di primo livello finalizzati all'acquisizione delle tecniche base della recitazione, si può arrivare alla Piccola Accademia di recitazione che prepara veri e propri spettacoli teatrali.

Visto il successo della precedente edizione, anche quest'anno Fantalica apre le porte a tutti i suoi corsi di recitazione per permettere di assistere alla fase finale di un percorso di formazione teatrale.

Sarà possibile partecipare a veri e propri spettacoli teatrali realizzati con i corsi di livello avanzato, ma anche assistere alla fase finale dei corsi di recitazione base in cui i partecipanti si mettono per la prima volta alla prova di fronte ad un pubblico seguiti dai vari docenti di riferimento.

PROGRAMMA

Tutte le messe in scena sono su prenotazione

Martedì 6 giugno, ore 21 - Sala teatro dell'associazione

"Il Decollo"

Studio di "Mi spezzo ma non m'impiego: Guida di viaggio per lavoratori flessibili" di A. Bajani

Lezione finale del corso di recitazione teatrale di III livello aperta al pubblico

Conduttore: Maria Virgillito

Mercoledì 7 giugno, ore 21.30 - Sala teatro dell'associazione

"Cechov Dance Revisited 2017"

Atti unici di Anton Cechov e Achille Campanille

Lezione finale del corso di primo anno della Piccola Accademia di recitazione aperta al pubblico

Conduttore: Vittorio Attene

Venerdì 9 giugno, ore 21 - Sala teatro dell'associazione

"Precari"

Liberamente tratto da "Mi spezzo ma non m'impiego: Guida di viaggio per lavoratori flessibili" di A. Bajani

Saggio di fine anno del Laboratorio di recitazione teatrale avanzato

Regia di Maria Virgillito Con: Crocco Francesca, Destro Marcello, Lai Lorenzo, Lugato Veronica, Mastrorilli Eleonora, Piantoni Danillo, Xerra Marco

Posti limitati

Sabato 10 giugno, ore 21 - Cinema Teatro Esperia

"Sogno (interrotto) di una notte di mezza estate"

Spettacolo finale del corso di secondo anno della Piccola Accademia di Recitazione

Liberamente tratto dall'opera di W. Shakespeare

Regia di Vittorio Attene

Costumi: Caterina Riccomini

Con: Corò Cristian, D'Alessia Giorgia, Giovannoni Umberto, Mileti Salvatore, Mittica Giuseppe, Paccagnella Davide, Pinna Maria Teresa, Trolese Simone, Zangoni Simone

Ingresso con offerta, prenotzione obbligtoria.

Parte del ricavato delle offerte verrà devoluto all'Istituto Pediatrico di Padova Salus Pueri.

INFORMAZIONI

Associazione Fantalica

dal lunedì al venerdì 10-15 e 16-20

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - www.fantalica.it​