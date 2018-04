Piccola Rassegna Teatrale con l'associazione culturale Fantalica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Torna il ciclo di spettacoli teatrali a conclusione dell'anno sociale dell'associazione che organizza dal 2002, anno della sua costituzione, corsi e laboratori di recitazione teatrale.

Visto il successo della precedente edizione, anche quest'anno Fantalica apre le porte a tutti i suoi corsi di recitazione per permettere di assistere alla fase finale di un percorso di formazione teatrale.

Sarà possibile partecipare a veri e propri spettacoli teatrali realizzati con i corsi di livello avanzato, ma anche assistere alla fase finale dei corsi di recitazione base in cui i partecipanti si mettono per la prima volta alla prova di fronte ad un pubblico seguiti dai vari docenti di riferimento.

Programma

2 giugno, ore 21 - Associazione Fantalica

Giù in fondo al mare

8 giugno, ore 21 - Associazione Fantalica

Le disavventure di Sir John Falstaff

9 giugno, ore 21 - Cinema Teatro Esperia

Il crogiuolo

Informazioni

Associazione Fantalica

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com- www.fantalica.it​