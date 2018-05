Zerocalcare riempie la Ca' Sana con le sue "Macerie Prime (sei mesi dopo)"

Non è mai banale un incontro con Zerocalcare, sia per i contenuti che per come si svolge. E' l'Università che con il suo finanziamento ha finanziato la rassegna "Maledetti fumetti fest". La serata è stata poi curata nella parte organizzativa dall'Associazione Ya Basta Basta Padova, appuntamento partecipatissimo che ha raccolto davvero un grande entusiasmo da parte dei tanti arrivati alla Ca' Sana. I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti alle comunità zapatiste con la quale l'associazione padovana da più di vent'anni collabora.

Da Rebibbia

L'artitsta e autore romano, o meglio di Rebibbia, torna a ancora una volta a Padova e ad attenderlo centinaia di persone. Quasi tutte munite di libro, pronte a farsi fare "un disegnino" da uno degli autori di fumetti più apprezzati del panorama nazionale. Abbiamo avuto anche noi l'opportunità di incontrare Michele Rech, il vero nome di Zerocalcare, e di fargli qualche domanda. Tra le cose interessanti che ha raccontato, ha anticipato l'idea di produrre un cartone animato.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Calia e Zerocalcare

A condurre la serata il "collega" Claudio Calia. I due sono legati da un forte sentimento di amicizia ed è sempre molto piacevole ascoltare il dialogo tra loro. Pubblico attentissimo ma anche reattivo agli stimoli che riceve. Oltre ai fumetti di Zerocalcare è stato anche presentato il primo numero di Oblò. E' il primo di una serie di albi che ospita autori esordienti, con la super visione dello stesso Claudio Calia, motore e promotore, non solo in regione e provincia, di tantissime attività legate ai comics.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il regalo per Padova Oggi

Sempre gentile e disponibile con tutti, Zerocalcare ha lasciato anche un pensiero per la redazione e i lettori di Padova Oggi.