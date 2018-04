Il calcio in centro città. Una iniziativa a favore del reparto di pediatria di Padova

Una domenica di gioco in piazza organizzata dalla Fondazione Salus Pueri, che da oltre 25 anni sostiene la Pediatria di Padova. Attraverso attività ludico-sportive, principalmente legate al gioco del pallone, si vogliono sensibilizzare ragazzi ed adulti verso i bisogni dei bambini ospiti della Pediatria. L'appuntamento è stato presentato in una conferenza stampa dove sono intervenuti il sindaco Giordani, l'assessore allo sport Diego Bonavina, il questore Paolo Fassari, il prof Perilongo, del dipartimento di salute della donna e del bambino, Piccolo della Figc e altri rappresentanti dei partner di questo particolare appuntamento.

Le piazze trasformate in playground

Come dichiara il Prof. Giorgio Perilongo, Direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, nonché Vicepresidente della Fondazione Salus Pueri “Il nostro obiettivo è rendere la Pediatria di Padova un ospedale sempre più a misura di bambino; per far questo dobbiamo aprire le porte alla cittadinanza. Scambiarci storie, colori e risate”. Con questo obiettivo si animerà il cuore del centro di Padova. Uno spazio strutturato in diverse “stazioni” in cui i bambini (da 6 a 13 anni) iscritti alla manifestazione, potranno cimentarsi in un tour, della durata di due ore circa, ricco di prove e giochi: allenamenti, giochi di precisione e partite. I bambini saranno divisi per fasce d’età in modo tale che l’esperienza di gioco sia soddisfacente sia per i più piccoli che per i più grandi e saranno sempre accompagnati da personale specializzato (animatori e allenatori). Sarà inoltre allestita un’area polifunzionale in cui bambini e genitori potranno partecipare a brevi attività formative o a laboratori interattivi.

La fondazione

Sarà possibile iscriversi all’evento a partire dal prossimo 7 maggio, presso i punti vendita PittaRosso aderenti e presso la sede della Fondazione Salus Pueri. La quota di partecipazione è una donazione libera a partire da 10 euro. In omaggio per tutti i bambini iscritti, il kit di partecipazione che prevede un completino da calcio con maglia e pantaloncino. Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato alla Fondazione, a sostegno della Pediatria di Padova.

PittaRosso

Molti risultati ottenuti negli anni dalla Fondazione Salus Pueri, sono stati possibili grazie ad un tessuto imprenditoriale attivo e attento alle esigenze della Pediatria. Così è accaduto anche per questa iniziativa, fortemente voluta dal Main Partner PittaRosso, che ha deciso di mettersi al fianco dei piccoli ospiti della Pediatria di Padova e delle loro famiglie.