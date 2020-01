“Play the nature” tra tende sospese e turismo in bici: il rustico di villa Draghi per altri due anni alla cooperativa “A Perdifiato”

Dalle tende sospese per dormire nel bosco, al noleggio bici anche a pedalata assistita e poi il servizio di bike shuttle, l’accompagnamento nei sentieri e l’audioguida dei Colli euganei e l’infopoint per gli escursionisti: sono tante e importanti le attività di valorizzazione portate avanti negli ultimi due anni dalla cooperativa A Perdifiato che ha avuto in uso gratuito dal Comune di Montegrotto Terme il rustico di Villa Draghi. Un’attività che l’amministrazione ha valutato positivamente: «Abbiamo deciso - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - di rinnovare per altri due anni, fino a dicembre 2022. la convenzione perché siamo convinti della validità dei servizi offerti e che ci sia stata buona ricaduta per la valorizzazione turistica del sito di villa Draghi e del suo parco e più in generale dei Colli e desideriamo continuare l’esperienza».

Uso gratuito

Tra aprile 2018, in cambio dell’uso gratuito del rustico, la cooperativa si è occupata della pulizia dei due sentieri e delle pertinenze di villa Draghi e ha tenuto attivo 5 giorni la settimana un info point per le informazioni turistiche riguardanti escursionismo e cicloturismo, ha organizzato due biciclettate gratuite per i cittadini di Montegrotto, diverse attività didattiche con le scuole e un denso calendario di attività di escursionismo e cicloturismo, in proprio e in collaborazione con agenzie, tour operator e hotel della zona.

Soddisfazione

«Siamo orgogliosi - afferma Stefano Benetton della cooperativa A Perdifiato - del lavoro realizzato in questi due anni e felici di poterlo portare avanti. I numeri danno una chiara dimensione del lavoro svolto: circa 450 giorni di apertura del rustico di villa Draghi, prima chiuso al pubblico, ora rivitalizzato e reso vivibile alle persone; più di 200 attività nell’area termale ed euganea di divulgazione naturalistica e di valorizzazione del territorio mediante escursioni, biciclettate ed eventi per il pubblico adulto, e attività didattiche per le scuole; 45 escursioni e biciclettate realizzate per i turisti degli hotel di Montegrotto Terme ed Abano Terme, all’interno del calendario proposto dal Consorzio Thermae Sport “Easy Activities” nel 2019; 34 bici messe a disposizione dei cittadini locali e dei turisti; oltre 10 mila km percorsi con le bici, ritrovando benessere fisico e mentale, e sostituendo la conoscenza del territorio con movimento su mezzi motorizzati alla fruizione ecologica attraverso le 2 ruote; 9 tende sospese messe a disposizione dei cittadini locali e dei turisti».