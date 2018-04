“I pomeriggi della salute. La salute della donna”, conferenze al centro Santa Rita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’associazione Per una nuova vita onlus organizza un ciclo di conferenze sulla salute della donna nel mese di maggio alla casa di accoglienza Santa Rita.

Iniziativa realizzata con il patrocinio dell’ufficio Città Sane Oms del Ccomune di Padova e dell’Istituto oncologico veneto.

Programma

Venerdì 4 maggio

“Screening e prevenzione del tumore della mammella”.

Relatore prof. Cosimo Di Maggio, ordinario di radiologia dell’Università di Padova.

Venerdì 11 maggio

“Trattamento della patologia neoplastica della mammella e sua ricostruzione”.

Relatore dott. Fernando Bozza, direttore chirurgia senologica dell’Istituto oncologico veneto.

Venerdì 18 maggio

“L’alimentazione per prevenire la recidiva di tumore alla mammella”.

Relatore dott.ssa Maria Teresa Nardi, medico nutrizionista dell’Istituto oncologico veneto.

Ingresso libero; è gradita la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni