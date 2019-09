Nuovo rinvio per il "Lionsgates Con" di Padova: si terrà a maggio 2020

Riceviamo dagli organizzatori di Lionsgates Con e pubblichiamo:

"Per motivi legati alla produzione dell’evento, la prima edizione di Lionsgates Con, in programma a Padova dal 13 al 15 settembre, è stata rinviata definitivamente a maggio 2020, sempre negli spazi di PadovaFiere. Lionsgates Con è l'evento che avvicina gli appassionati di intrattenimento alle star di serie tv e cinema hollywoodiano. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date. La produzione si scusa per i disagi creati al pubblico. Per maggiori dettagli e informazioni scrivere a staff@lionsgates.online".