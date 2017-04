Premio Città futura, iscrizioni aperte fino a domenica 21 maggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sono aperte le iscrizioni per il Premio Città Futura, un Concorso rivolto a giovani artisti e filmmaker che operano nell’ambito del cinema documentario. Il progetto, realizzato all’interno del bando SIAE “S’illumina”, nasce con l’intento di raccontare l’Arcella, quartiere multietnico e periferico della città di Padova, in modo non convenzionale, mettendo in contatto, attraverso l’esperienza laboratoriale, registi e giovani abitanti del quartiere. Luoghi, spazi e culture verranno ripensati attraverso il cinema e riletti, sia negli aspetti positivi che in quelli negativi, dalle nuove generazioni della città.

Il Concorso, al quale è possibile iscriversi entro domenica 21 maggio 2017, è aperto a registi under 35 residenti in Italia che abbiano realizzato, negli ultimi tre anni, uno o più documentari legati a tematiche sociali come il lavoro, la sostenibilità ambientale, la realtà quotidiana in contesti “difficili”.

Una commissione composta da professionisti del settore valuterà le opere inviate e assegnerà il Premio, del valore di euro 2.500 lordi, a ciascuno dei tre registi vincitori. I premiati saranno invitati a presentare i loro lavori presso il Cinema MultiAstra di Padova, e ciascuno di essi sarà chiamato a coordinare, tra giugno e luglio 2017, un laboratorio di cinema aperto ai ragazzi della città. Durante il laboratorio, che durerà sei giorni, il regista guiderà i partecipanti nella realizzazione di un cortometraggio documentario ambientato nel quartiere Arcella. I tre cortometraggi verranno quindi assemblati in un unico film che verrà proiettato nel mese di settembre a Padova e successivamente promosso e distribuito nel territorio e nella rete dei festival.

Premio Città Futura è un progetto curato da Euganea Movie Movement, un’associazione che opera in Veneto per la promozione della cultura cinematografica regionale, italiana e straniera attraverso l’organizzazione di eventi, corsi, rassegne e manifestazioni. L’attività dell’associazione è orientata verso l’interazione tra l’offerta cinematografica e il territorio e la promozione di iniziative culturali in contesti non convenzionali.

Premio Città Futura è realizzato in collaborazione con Cooperativa Il Sestante, Cinema Multiastra, Progetto Giovani di Monselice. Partner del progetto sono Banca Etica e Circolo Nadir.

Modulistica e regolamento sono consultabili presso www.euganeafilmfestival.it.

