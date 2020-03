Torna, nella seconda edizione, il premio Claudio Scimone: tutti i dettagli del bando 

Dopo il successo di adesioni dello scorso anno con candidature da tutta Europa e l’incoronazione a vincitore del violinista Teofil Milenkovic anche quest’anno il Rotary Club Padova e l’Inner Wheel Club Padova C.A.R.F. propongono la seconda edizione del “Premio Internazionale Claudio Scimone” per assegnare una borsa di studio il 6 settembre 2020, a due anni dalla morte del Maestro Claudio Scimone, fondatore de “I Solisti Veneti”.

Il Maestro

Claudio Scimone è stato una figura di spicco del panorama musicale italiano e internazionale e i Club Rotary e Inner Wheel di Padova e provincia con questo Premio ne vogliono riconoscere il merito per aver contribuito, con il suo talento e il suo impegno, al bene dell’Umanità.

A chi è rivolto il concorso

Il concorso è riservato a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi nazionalità nati dopo il 31 dicembre 1997 e prevede un premio lordo complessivo di 5mila euro, che verrà assegnato sotto forma di borsa di studio. Il termine per l’iscrizione al “Premio” è il 14 giugno 2020. La giuria del concorso è presieduta dal Maestro Nicola Guerini e la prof.ssa. Clementine Scimone Hoogerdoom, giurato ad honorem.

I talenti musicali

«Claudio Scimone amava i giovani – commenta Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova - e si impegnava in prima persona per loro, prova ne siano le numerose masterclass che organizzava con i Solisti seguendo proprio lo spirito del Maestro delle nazioni, Giuseppe Tartini, suo importante punto di riferimento musicale e culturale. Con gioia vediamo Rotary Club Padova e l’Inner Wheel Club Padova C.A.R.F. confermare per il secondo anno il loro impegno verso i giovani talenti musicali e anche verso i Solisti e verso quegli ideali portati avanti dal loro compianto fondatore». Spiega il Maestro Nicola Guerini, Presidente del Premio: «Claudio Scimone è una figura di riferimento per il mondo della musica e della cultura, e il Premio a lui dedicato in questa seconda edizione conferma l’espressione dei valori che il grande artista ha dedicato ai giovani talenti».

L’attenzione ai giovani

Era consuetudine per il Maestro Scimone dirigere un concerto dopo la “Master Class” per i giovani musicisti che ancora oggi accorrono da ogni Paese per perfezionarsi con le prime parti dell’orchestra de “I Solisti Veneti”. La dedizione del Maestro ai giovani talenti era così nobile, che egli si impegnava anche a raccogliere fondi per aiutarli fattivamente a progredire negli studi. All’appello di Scimone aderivano in molti: il Rotary Club Padova è sempre stato in prima fila, rispondendo con generosità e in linea con gli indirizzi del Distretto Rotary 2060. Per il Rotary sono infatti primarie tutte quelle azioni che promuovono cambiamenti positivi e duraturi e per questo il programma più importante ed articolato delle attività che sostiene è quello che si occupa delle nuove generazioni attraverso borse di studio, donazioni e progetti di service in tutto il mondo. È quindi con volontà di commemorare l’artista, il grande intellettuale e l’uomo rotariano, il suo amore assoluto per la musica e la dedizione inesausta verso i talenti più giovani, che il Rotary Club Padova, l’Inner Wheel Padova C.A.R.F. e tutti i Club service di Padova e della provincia che hanno aderito alla iniziativa, bandiscono questa seconda edizione al premio a lui dedicato.

Il concerto e la consegna del premio

Il 6 settembre 2020 alle 21, all’Auditorium Pollini di Padova “I Solisti Veneti” terranno un concerto, organizzato in collaborazione con la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l’Assessorato alla Cultura, per commemorare il loro Maestro. Durante l’intervallo sarà consegnato il Premio internazionale “C. Scimone – II Edizione 2020” al vincitore. Il Premio quest’anno ha esteso la sua azione ad altri Stati e in particolare alla Russia e alla Romania, grande bacino di talenti musicali, grazie ai Rotary Club di questi Paesi che hanno aderito alla iniziativa e promosso il concorso nei conservatori delle città dove hanno sede.

I Rotary Club

Piace ricordare i Rotary Club "Renaissance" di Mosca, il Rotary Club "Notti Bianche" di San Pietroburgo e il Rotary Club della città di Krasnodar che hanno dimostrato grande attenzione a questa iniziativa e che organizzano da anni, con l'Associazione Amici della Russia, la Tournée dei giovani talenti musicali russi segnalati dalle Accademie e dai Conservatori delle due più importanti città russe e da loro selezionati. Tra i tanti partecipanti al concorso, una prima scrematura avverrà selezionando tra titoli e concerti eseguiti, per poi procedere con le audizioni presiedute dalla giuria.

L’orgoglio

Queste le parole di Massimo Pegoraro, Presidente del Rotary Club Padova: «Il Premio Internazionale Claudio Scimone è un service molto significativo per il Rotary Club Padova e ci riempie di orgoglio dare seguito alla seconda edizione di questa iniziativa. È stato pensato per ricordare la figura di un nostro socio, artista, uomo colto, scrupoloso filologo musicale, grande educatore, che si è sempre distinto per la sua carica trascinatrice di utopia e di gioia, per la felicità dell’incontro con il pubblico. Con la sua arte musicale e con la sua azione educativa si è speso per affermare l’idea che la cultura, in particolare quella del Veneto, è un valore alto da esportare e mostrò di saperlo fare con il suo talento imprenditoriale che è una delle note distintive di un buon Rotariano. Per queste e altre considerazioni ci siamo uniti all’Inner Wheel Padova C.A.R.F. e abbiamo convenuto sull’opportunità di onorarne la sua memoria anche quest’anno».

La borsa di studio

«I soci del Rotary realizzano preziosi service – continua Pegoraro - e credo che manifestazioni come queste siano la migliore testimonianza della nostra azione di servizio. Nutro la convinzione che questa occasione, di pietas e di cultura, sia il segno più tangibile e concreto di uno dei principali valori del sodalizio rotariano che è rendere onore a coloro che hanno contribuito al progresso civile e culturale dell’Umanità. L’assegnazione della borsa di studio si inserisce in una giornata importante che il Rotary Club Padova ha voluto dedicare al maestro Scimone ma anche a “I Solisti” universalmente riconosciuti come ambasciatori della musica veneta nel mondo. Il Maestro Claudio Scimone con la sua arte musicale e con la sua azione educativa si è speso per questo ideale, tenendo alto anche come Rotariano il nome dell’Italia e del Veneto nel mondo. Per questo motivo, per l’amore di Scimone verso i suoi Solisti, per l’orchestra e per i giovani, abbiamo voluto che il concorso fosse espressamente dedicati agli archi: violino, viola, violoncello e contrabbasso. Sostenere i giovani talenti nella loro formazione musicale è sempre stato l’impegno che lo stesso Scimone ci chiedeva».

Gli idali di Scimone

Scimone nutriva un grandissimo amore e una assoluta dedizione verso i ragazzi: basti ricordare il simbolo con il quale sugellava i suoi concerti e che è stato immortalato dalla stampa di tutto il mondo. Con le mani a formare il cuore. E questo concorso è senz’altro il modo più bello perché questo cuore continui a dare forza e amore ai ragazzi coraggiosi che intraprendono con abnegazione la meravigliosa ma anche faticosa strada della musica.

L'importanza della cultura

«L’arte e la musica sono linfa vitale per il cuore e l’anima – ha detto il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui – quando saremo fuori dall'emergenza sanitaria che ha stravolto la nostra quotidianità, la cultura ci verrà in aiuto e forse capiremo quanto sia importante investire nella formazione e nell'educazione. Stiamo vivendo un periodo storico che impone a tutti alcune riflessioni. La prima ci interroga su quale mondo vogliamo lasciare ai nostri figli e se stiamo facendo concretamente qualcosa per loro. Scimone è stato un Maestro nel senso più vero del termine perché il suo lavoro e la sua vita hanno sempre avuto uno sguardo attento verso i ragazzi. Si è impegnato nel trasmettere la sua passione per la musica, ma anche per trovare fondi e dare opportunità concrete ai giovani talenti. Il suo lascito è raccolto dal Rotary Club di Padova e da Inner Wheel Club che hanno reso possibile la seconda edizione di questo prestigioso premio internazionale. Un'opportunità che sicuramente aiuterà tanti musicisti a studiare e formarsi nel nome dei Solisti Veneti e dell'eccellenza musicale che il Maestro Scimone ha esportato in tutto il mondo».

Il concerto del 6 settembre

Il programma del Concerto del 6 settembre verrà stilato, prediligendo peculiari pagine musicali, in base allo strumento suonato dal vincitore. Sul palco del Pollini a dirigere il Concerto dedicato a Claudio Scimone ci sarà il nuovo direttore musicale dei Solisti, Giuliano Carella. Il Premio Internazionale Claudio Scimone è promosso da: Rotary Club Padova; R.C. Padova Nord, R.C. Padova est; R.C. Padova Euganea; R.C. Camposampiero; R.C. Cittadella; R.C. Este; Inner Wheel Padova CARF; Padova Sibilla De Cetto, Abano Terme Montegrotto.

Info web

https://www.rotarypadova.it/il-premio-internazionale-claudio-scimone-2020/

