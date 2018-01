Premio Letterario Galileo 2018, tutte le informazioni della dodicesima edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sarà la prof.ssa Sandra Savaglio, docente di Astrofisica dell'Università della Calabria a presiedere la prestigiosa giuria scientifica che avrà il compito di premiare il vincitore del Premio Letterario Galileo 2018. Il Premio Galileo, giunto quest'anno alla dodicesima edizione, seleziona da oltre un decennio i migliori libri di divulgazione scientifica, pubblicati in Italia nel biennio precedente e si inserisce in un programma di diffusione della cultura scientifica che il Comune di Padova promuove da alcuni anni.

TUTTI I DETTAGLI DEL PREMIO GALILEO 2018

Per l'edizione 2018 l'amministrazione comunale di Padova, in stretta collaborazione con l’Università, vuole rilanciare in grande stile il Premio Galileo per la divulgazione scientifica. Elementi chiave che rafforzano il Premio, sono il coinvolgimento di centinaia di giovani universitari di tutta Italia, una prestigiosa Giuria che vede i più importanti giornalisti di tutti i principali gruppi editoriali e la scelta, come Presidente, di Sandra Savaglio, un’astrofisica che ha conquistato la copertina di “Time”. Forte sinergia con l'Università di Padova e con il più importante Festival italiano sull'innovazione.

Le precedenti edizioni, a partire dal 2007 anno di apertura del Premio, hanno visto come presidenti della giuria scientifica figure molto note e illustri della ricerca e della divulgazione a partire dall’oncologo Umberto Veronesi, recentemente scomparso. Si sono avvicendati in ordine Carlo Rubbia, Margherita Hack, Paolo Rossi, Mario Tozzi, Piergiorgio Odifreddi, Paco Lanciano, Nicoletta Maraschio, Vittorino Andreoli, Paolo Crepet e Dario Bressanini.

Come da regolamento, il Premio prevede due fasi che condurranno alla scelta dell'opera vincitrice. Nella prima fase la giuria scientifica, composta da personalità di indiscusso valore in campo culturale e scientifico, individuerà la cinquina di opere fra tutti i testi di divulgazione scientifica pubblicati in Italia negli ultimi due anni. La selezione si terrà il 9 febbraio 2018 a Padova, in seduta pubblica.

Nella seconda fase una giuria popolare, formata da studenti di universitari provenienti da tutta Italia e di studenti delle scuole superiori delle province di Padova e Rovigo, determinerà, nell'ambito della cinquina, l'opera da premiare in una cerimonia pubblica che si svolgerà il 18 maggio 2018 a Padova, presso l'Aula Magna dell'Università di Padova.

Nell’ambito della dodicesima edizione del “Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica”, il 17 maggio 2018 i cinque libri finalisti verranno presentati dagli autori nel corso di incontri pubblici a Padova.

La giuria scientifica-Edizione 2018

Sandra Savaglio, Presidente della Giuria

(Professore di Astrofisica dell'Università della Calabria)

Componenti

Marco Cattaneo - Direttore de Le Scienze e National Geographic Italia

Massimo Cerofolini - Giornalista e conduttore di Eta Beta su Radio Rai1

Fabrizio Dughiero - Prorettore al Trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese, Università di Padova

Paolo Roberto Graziano - Professore di Scienza Politica, Università di Padova

Eliana Liotta - Giornalista scientifica, autrice de La dieta Smartfoode Il bene delle donne

Margherita Losacco - Professore di Filologia classica, Università di Padova

Antonio Nicolò - Professore di Economia politica, Università di Padova

Nicla Panciera - Giornalista e scrittrice di scienza e salute, collabora con Tuttoscienze/La Stampa

Dietelmo Pievani - Professore di filosofia delle Scienze biologiche, Università di Padova

Federico Taddia - Giornalista Radio 24 e autore radiofonico

SCOPRI LA GIURIA SCIENTIFICA

INFORMAZIONI UTILI ai futuri studenti universitari

Università di Padova - LAUREE DELLA SCUOLA DI SCIENZE

A Padova, città di Galileo, l'Università offre numerosi corsi di laurea facenti parte della Scuola di Scienze. Gli studenti che volesser avere maggiori informazioni potranno trovarle nel sito dell'Università

Per tutte le informazioni sui corsi: QUI

Università di Padova - SCUOLA GALILEIANA di Studi Superiori

Per i giovani particolarmente preparati e motivati è aperta la possibilità di concorrere per essere ammessi alla Scuola Galileiana di Studi Superiori. Si tratta di un percorso di eccellenza, aperto ogni anno a 24 studenti, divisi nelle classi di Scienze Naturali e di Scienze Morali, selezionati con un rigoroso test di ammissione e immatricolati all’Università di Padova.

I “galileiani” dovranno mantenere un’ottima media durante tutto il corso di studi (almeno 27/30) e beneficeranno di seminari e corsi integrativi tenuti da docenti di prestigio internazionale. La loro attività di studio sarà seguita da tutor che li aiuteranno a migliorare il livello di preparazione individuale. Riceveranno vitto e alloggio gratuiti oltre a un contributo economico per l’acquisto di materiale didattico e scientifico.

Tutte le informazioni sui bandi per l'ammissione alla Scuola: www.scuolagalileiana.unipd.it.

INFORMAZIONI

Assessorato alla Cultura

Palazzo Moroni

Tel. ++39 49 8205626-5623-5611

premiogalileo@comune.padova.it

#premiogalileo2018