Presentato a palazzo Moroni il Welcome Festival: tre giorni all'insegna della cultura e dell'accoglienza

Presentata a palazzo Moroni la rassegna Welcome. Il Festival si svolgerà a Padova da venerdi 23 a domenica 25 Marzo e prevede l’organizzazione di 15 eventi. Il festival è patrocinato dal Comune di Padova. Sono tante le realtà della città che hanno raccolto l'invito di Xena, centro scambi e dinamiche interculturali, e che daranno linfa al festival. Concerti, dibattiti, libri, corsi e tanto altro.

L'assessore alla cooperazione

E' Francesca Benciolini, assessore alla Cooperazione, ad accompagnare gli ideatori del welcome Festival in conferenza stampa: "Andare al di là delle etichette, usando la creatività. Un modo per conoscere e far conoscere quali sono gli aspetti che determinano la diversità, che sono la cultura, le abitudini, le discipline con cui ci si misura. Welcome Festival ha questo tipo di caratteristiche e quindi il patrocinio e il supporto del comune è venuto di conseguenza.

Xena e l'Europa

Promotori sono quelli di Xena, Centro Scambi e Dinamiche Interculturali, e l'ideatrice è Adeline Labbè, francese e volontaria europea: "Sono arrivata a Padova 6 mesi fa nel quadro di un progetto di scambi Erasmus + "Strategico" legato all'accoglienza dei rifugiati. Il Welcome Festival è una idea che nasce da un approccio personale che ho proposto alla organizzazione d'accoglienza, Xena, con la quale abbiamo di fatto costruito il Welcome, mettendo insieme tantissime realtà, tantissimi luoghi diversi della città e tantissime discipline. Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere i rifugiati e migranti come primi protagonisti degli eventi del Festival e di sensibilizzare la società civile riguardo a criticità ed opportunità legate alla tematica dell’accoglienza. Welcome ha lo scopo di mettere i rifugiati al centro degli eventi del Festival e di sensibilizzare la società civile su criticità ed opportunità legate al tema dell'accoglienza".