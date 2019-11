A Padova la presentazione del libro "Oltre la siepe" di Federica Guiato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Venerdì 15 novembre alle ore 18 presso la libreria IBS+Libraccio si terrà la presentazione del libro "Oltre la siepe" di Federica Guiato, edito da Il Torchio.

Una storia sgattaiolata quasi per errore da dietro le quinte di un palcoscenico in un teatrino di periferia, per scivolare sulla carta e raccontare, fra qualche giravolta e scivolone nell’inchiostro, di vite e destini che si incrociano, si rincorrono, si perdono e si ritrovano.

Un racconto sbocciato e cresciuto entro le mura della città di Recanati, il borgo che diede i natali ad uno dei poeti più famosi e in fondo meno realmente conosciuti, in un dialogo quasi impercettibile, fatto di pensieri sussurrati cuore a cuore. Una vicenda che si svela e si snoda col fluire dei giorni e al ritmo delle stagioni, sotto la neve o avvolta nella nebbia, bruciata dal sole o al chiaro di luna.

Durante la presentazione interverrà, oltre all'autrice, Alice Ferretti, giornalista del Mattino di Padova.

