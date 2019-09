Padova è "Dissident": che successo per la prima giornata del Future Vintage Festival

In una parola? Pienone: boom di visitatori e consensi per il primo giorno della decima edizione del "Future Vintage Festival", che ha aperto i battenti venerdì 13 settembre al centro culturale San Gaetano di via Altinate a Padova.

Future Vintage Festival

Ed è stata un'apertura davvero esplosiva visto che il primo a calcare il palco dell'Auditorium (gremito) al piano sotterraneo è stato Vittorio Sgarbi, capace prima di far ridere i presenti e poi di rapirli con una lectio magistralis sulle opere di artisti ribelli che hanno fatto la storia della cultura occidentale. Un inizio scoppiettante a cui hanno fatto seguito altri incontri capaci di registrare il "sold out": dagli Zen Circus - che hanno deliziato i loro fan con delle applauditissime canzoni dal vivo - alla vulcanica coppia Oliviero Toscani-Settimio Benedusi, passando per la YouTuber Greta Menchi, l'ironia del Milanese Imbruttito, Freeda e l'idolo delle ragazzine Chadia Rodriguez.

Expo e musica

Ma il Future Vintage Festival non è solo incontri: tra la maxi area Expo (letteralmente presa d'assalto) al piano terra, gli workshop disseminati per il centro culturale e le installazioni artistiche al primo piano ce n'è davvero per tutti i gusti. Aggiungeteci lo Chic Nic - aperitivo Fuori Festival ai Giardini dell'Arena con tanto di dj set live - o i "secret party" come quello tenutosi ieri allo stabilimento Peroni per i 100 anni dell'Itala Pilsen, e otterrete una grande, grandissima festa. Che durerà fino a domenica 15 settembre. Quindi non fatevela scappare. Per niente al mondo...