Tutti gli eventi per bambini e ragazzi in programma da febbraio ad aprile al Musme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Da sabato 10 febbraio, il ricco calendario di attività del Musme per i bambini e i ragazzi a cui piace imparare e divertirsi offre tante iniziative.

La sezione di didattica del Museo di Storia della Medicina si arricchisce di eventi e proposte che portano la divulgazione del sapere scientifico sul corpo umano a un livello di piacere e divertimento che fa il tutto esaurito a ogni appuntamento. Prosegue il programma dei mesi scorsi: ogni sabato di febbraio, marzo e aprile, incontri, laboratori ed esperimenti su temi diversi, pensati per coinvolgere sia i bambini più piccoli insieme ai loro genitori, sia i ragazzi delle medie.

Il carnevale con la maschera del medico della peste

I laboratori esperienziali ogni sabato pomeriggio

Le letture animate il sabato mattina

Un evento speciale per i ragazzi è in programma per festeggiare il Carnevale in stile Musme, martedì 13 febbraio, e spiegare una maschera davvero molto particolare, quella usata dai medici della peste nel Medioevo.

Il sabato pomeriggio è dedicato a “Esperimusme”, laboratori didattici per bambini dai 6 ai 10 anni, mentre il sabato mattina è riservato ai bambini più piccoli, dai 3 ai 5 anni, con le letture animate di “Baby Esperimusme” e sempre per loro è pensato “Esprimusme Baby Special Edition”, un ciclo di incontri la domenica pomeriggio, per raccontare e comprendere il valore delle emozioni.

Laboratori

12 febbraio, alle ore 16: “Coriandoli di scienza”

un’ora esplosiva di esperimenti spumeggianti e inediti che terminerà con una merenda

laboratorio per bambini di 5-11 anni che frequentano la scuola primaria e l’ultimo anno della materna

13 febbraio, alle ore 16: “Dietro la maschera”

un laboratorio unico, per fare immergere i ragazzi in un’atmosfera medievale e far loro scoprire l’origine e la funzione della maschera del medico della peste

per ragazzi dai 10 ai 14 anni che frequentano l’ultimo anno di scuola primaria e le scuole medie

Il costo di ciascun laboratorio è di 6 euro. Il biglietto include l’ingresso al museo.

Esperimusme

Appuntamento il sabato pomeriggio, per partecipare a un ricco programma di laboratori didattici della durata di un’ora con lo scopo di avvicinare i bambini dai 6 ai 10 anni a tematiche quali il corpo umano, l’igiene, l’alimentazione, i cinque sensi, la genetica.

È possibile iscriversi a uno oppure a entrambi i laboratori, ciascuno al costo di 6 euro. Il biglietto include l’ingresso al museo.

10 febbraio

ore 14 e 16: “Un orecchio sopraffino”, per scoprire come funziona l’orecchio

ore 15 e 17: “Lo scrigno dei suoni”, per spiegare che cos’è la "sensazione uditiva" che il corpo e tutto ciò che ci circonda produce e come possiamo immaginare e disegnare i suoni.

17 febbraio

ore 14 e 16: “Occhio per occhio”, grazie a un occhio-scatolone e alla costruzione di una camera oscura si comprende la struttura e il funzionamento dell’organo della vista.

ore 15 e 17: “Naso da tartufi”, un percorso olfattivo che permette di capire quanto conosciamo odori e profumi che sentiamo nella vita di tutti i giorni.

24 febbraio

ore 14 e 16: “Un sacco di ossa”, per sapere cosa sono le ossa e le conseguenze della loro rottura.

ore 15 e 17: “Mr.Muscolo”, perché a tutti piace giocare a braccio di ferro e soprattutto vincere, ma si deve prima scoprire come funzionano i muscoli, con tanti giochi e divertimento.

3 marzo

ore 14 e 16: “Questione di genetica”, con giochi ed esperimenti che avvicinano al mondo della genetica, cercando di scoprire perché somigliamo ai nostri genitori e che cosa abbiamo ereditato da loro.

ore 15 e 17: “Un fascio di nervi”, la parte più complessa e misteriosa che si conosca del corpo, 1300/1500 grammi di materia grigia.

10 marzo

ore 14 e 16: “Piccoli brividi”, quelli causati da virus e batteri che il corpo deve sconfiggere.

ore 15 e 17: “Pillole di igiene”, il valore di lavare bene le mani e i denti.

17 marzo

ore 14 e 16: “A tutto respiro”, per scoprire come funzionano i polmoni grazie a un modellino da costruire insieme.

ore 15 e 17: “A stomaco pieno”, per imparare a scegliere i cibi giusti e mangiare in modo corretto per stare bene.

24 marzo

ore 14 e 16: “Occhio per occhio”, con l’occhio-scatolone e la costruzione di una camera oscura.

ore 15 e 17: “Con…Tatto”, 130 recettori tattili per percepire caldo, freddo, liscio, ruvido e il mondo.

31 marzo

ore 14 e 16: “La pompa del nostro corpo”, si costruisce un modellino di cuore per capirne anatomia e funzionamento.

ore 15 e 17: “La scoperta di Harvey”, la curiosità di William Harvey e la scoperta della circolazione del sangue.

7 aprile

ore 14 e 16: “A stomaco pieno”.

ore 15 e 17: “Medici in cucina”, con farina, amido, bicarbonato e olio.

14 aprile

ore 14 e 16: "La grande domanda: da dove vengono i bambini?” il racconto della vita.

ore 15 e 17: “Questione di genetica”, per spiegare l’unicità di ogni essere vivente e il DNA.

21 aprile

ore 14 e 16: “Un sacco di ossa”.

ore 15 e 17: "Mr. Muscolo”.

28 aprile

ore 14 e 16: “Un orecchio sopraffino".

ore 15 e 17: “Lo scrigno dei suoni”.

Esperimusme Baby

17 febbraio

“Il nasone di Pozia”

10 marzo

“Gli occhi sbagliati”

17 marzo

“Le orecchie”

Esperimusme Baby Special Edition

25 febbraio, ore 16: “Alla scoperta della cosa più importante”

sull’identità e sulle caratteristiche fisiche e caratteriali che ci rendono diversi e unici, a partire dal nostro volto, che come un biglietto da visita, dice chi siamo e come stiamo.

25 marzo, ore 16: “E io chi sono, un tuo pezzettino?”

attività sull’identità e sullo sviluppo consapevole di sé. Si inizia a parlare di futuro e di cosa vogliamo fare da grandi a partire dalla bellissima storia di Pezzettino.

Costo: 10 euro a bambino accompagnato da un solo adulto. Nel costo è incluso il biglietto d’ingresso al museo per il bambino.

Informazioni

Musme

Via San Francesco, 94

049.658767 - info@musme.it - www.musme.it