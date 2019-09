Decine di ospiti d'eccezione per una kermesse imperdibile: torna "La Fiera delle Parole"

Un mese di appuntamenti con la letteratura, il cinema, la musica, la scienza, l’arte, il giornalismo, il pensiero. E un ricco calendario di eventi per portare ancora una volta occasioni di confronto e d’incontro tra Padova e le Terme euganee: torna “La Fiera delle Parole”, il festival - giunto alla 14esima edizione - diretto da Bruna Coscia, organizzato da Cuore di Carta eventi e promosso dai Comuni di Padova (dove si terrà dal 2 al 6 ottobre con appuntamenti speciali nei due giorni precedenti), Montegrotto Terme - dal 14 al 27 settembre - e infine Abano Terme dal 10 al 13 ottobre.

"La cura"

Sarà “La cura” il tema scelto quest’anno per la rassegna. Spiega Bruna Coscia: «Abbiamo costruito un itinerario alla scoperta dei mille significati del concetto di “cura”: dal percorso che porta a una guarigione all’attenzione verso il prossimo, vicino o lontano che sia, dalla salvaguardia dell’ambiente alla trasmissione della memoria, all’attenzione verso le generazioni, vecchie e giovani». Il tutto con lo spirito che da sempre contraddistingue il festival: «Non è un caso se ci definiamo “Fiera”: i nostri appuntamenti sono occasioni in cui ciascuno può offrire il proprio contributo, il proprio punto di vista, la propria prospettiva e portarsi a casa un’idea, uno sguardo differente, una nuova profondità di campo. Un luogo in cui autori, artisti e cittadini possono incontrarsi in uno scambio aperto, libero da pregiudizi, arricchente per tutti», conclude Coscia.

Gli ospiti

Centinaia gli appuntamenti nelle tre sezioni del festival - il programma completo è in dirittura d’arrivo e sarà pubblicato appena disponibile sul sito www.lafieradelleparole.it - con tantissimi autori in arrivo. Tra questi, alcuni “fedelissimi”, veri e propri amici della Fiera delle Parole, che anno dopo anno portano nuovi spunti alla grande palestra di riflessione condivisa che rappresenta: saranno presenti ancora una volta Roberto Vecchioni, Gherardo Colombo, Vito Mancuso, Corrado Formigli, Valerio Massimo Manfredi, Paolo Crepet, Mario Tozzi, Marcello Fois, Corrado Augias, Concita De Gregorio, Domenico Iannacone, Marino Sinibaldi, Luca Mercalli, Sergio Rizzo, Federico Rampini, Paolo Di Paolo, Ferdinando Camon, Federico Fubini, Stefano Salis, Massimo Carlotto, Massimo Recalcati, Cristoforo Gorno, Mario Calabresi, Massimo Cacciari, Nando Dalla Chiesa, Daria Colombo, Alessandro Zaccuri, Umberto Gallimberti e tanti altri.

Le novità

Molte le novità di quest’anno: tra queste, un incontro con Romano Prodi per parlare di Europa, un confronto tra l’astronauta Umberto Guidoni e Dario Vergassola dedicato allo spazio e al sogno della Luna, le donne prigioniere di amori straordinari raccontate da Monica Guerritore, le parole e la musica di Francesco Tricarico, gli sguardi che illuminano il mondo evocati da Susanna Tamaro in dialogo con Paola Mastrocola, la ricerca di tesori nascosti con lo scrittore franco-venezuelano Miguel Bonnefoy, i primi due classificati di Musicultura, Francesco Lettieri e Gerardo Pozzi.

Jolefilm e Marco Paolini

L’edizione 2019 della Fiera celebrerà anche i vent’anni di Jolefilm, il luogo di elaborazione e di produzione dell’attività di Marco Paolini in ambito teatrale ma anche nei settori dell’editoria, del cinema e dell’audiovisivo. Per festeggiare un traguardo così importante, il Festival proporrà appuntamenti speciali dedicati ad alcuni tra le più celebri produzioni di questa grande impresa culturale padovana e un incontro con Paolini e il cast di “Effetto Domino”, il film ispirato al romanzo di Romolo Bugaro che viene presentato in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia.