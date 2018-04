XX edizione Prospettiva Danza-Teatro “Visioni sul corpo”, tutti gli eventi a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Visioni sul Corpo" è il titolo dell'edizione 2018 di Prospettiva Danza-Teatro, che festeggia quest'anno l'mportante traguardo dei vent'anni di attività.

Dal 21 aprile al 20 maggio la danza contemporanea, la musica dal vivo e di ricerca, il teatro d'autore, il linguaggio poetico, le arti visive e la fotografia creeranno suggestioni e visioni in occasione di ogni appuntamento del festival. Il progetto è a cura del comune di Padova settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche, promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven / Regione del Veneto, con la direzione artistica di Laura Pulin.

Il festival

"Visioni sul Corpo" si interroga sulla centralità del corpo sulla scena, sulla sua dimensione potentissima, fragile, spirituale, umana e scenica.

Un corpo tecnicamente addestrato e allenato come quello di un danzatore occuperà la scena sulla base di proposte coreografiche differenti nello stile e nella tecnica, dal classico al contemporaneo, dalle tecniche performative a quelle legate all’improvvisazione e all’utilizzo della voce.

Ma anche altri corpi racconteranno una storia attraverso l’esperienza della Community Dance e del progetto La Città si Muove. Quartieri in danza, giunto alla seconda edizione.

La danza diventa, in questo caso, un’esperienza sociale di aggregazione dove ogni persona senza particolari doti e abilità potrà sperimentare e compiere un percorso dove il gesto, il movimento istintivo daranno vita a situazioni artistiche e poetiche.

Una nota di prestigio è il Premio Prospettiva Danza-Teatro giunto alla nona edizione. Punto di riferimento per la ricerca coreografica ha individuato e promosso in questi anni coreografi che hanno ottenuto risultati eccellenti e che svolgono la loro attività artistica con successo in Italia e in Europa.

Collaborazioni

Preziose collaborazioni inoltre arricchiscono la ventesima edizione del festival: l’Università degli studi di Padova, il Festival Biblico, il Museo Diocesano, il progetto Anticorpi ResiDance XL, la Scuola di Musica Gershwin, la Banca Etica. Con loro ho condiviso un’idea, un progetto, aperto un dialogo stimolante ed un confronto sulle tematiche relative al Corpo, alla Danza, alla Musica e alle Arti Figurative.

Obiettivi

Nel corso delle varie edizioni, la rassegna ha sempre ruotato intorno a tre impegni: divulgare la coreografia contemporanea d'autore; stimolare la formazione delle giovani generazioni; promuovere giovani talenti offrendo loro opportunità di crescita e visibilità. Infatti il percorso artistico mira a coinvolgere non solo gli appassionati di danza e di teatro, ma anche il grande pubblico, che avrà l'opportunità di fruire di spettacoli e sperimentazioni culturali di altissimo livello.

Tutti gli eventi hanno come protagonisti il corpo e la creatività, grazie alle quali si incontrano e intrecciano danza e architettura, danza e disabilità, danza e fotografia, danza e teatro dando vita a performance, conferenze, workshop e stage con i coreografi delle compagnie ospitate.

Il format

Iniziata nel 1998, la rassegna Prospettiva Danza-Teatro ha voluto lanciare un segnale forte e chiaro riuscendo a creare intorno a sè un pubblico sempre più numeroso e attento alla danza e al teatro d"€™avanguardia che ha saputo apprezzare e comprendere a volte anche le proposte più difficili e meno "€œcommerciali"€, dando fiducia e risposte positive a questo progetto culturale.

Le location

Teatro comunale Verdi

Sala del Ridotto del Teatro Verdi

Centro culturale Altinate San Gaetano

MPX - Multisala Pio X

Teatro Torresino

Banca Etica

Piazza Duomo

Museo Diocesano

Spaziodanza - sala prove

Programma

Festival

Sabato 21 aprile, ore 20

Agorà del Centro culturale Altinate San Gaetano

Vent'anni insieme 1998-2018

evento di apertura del festival

performance di danza, musica dal vivo e silent party

Venerdì 4 maggio, dalle 19.30 alle 21.30

Spaziodanza Padova-Sala prove

E.Sperimenti gdo Dance Company

LABORATORIO DI DANZA CONTEMPORANEA, FLOOR-WORK, BREAKDANCE E ACROBATICA

Sabato 5 maggio

ore 18 - Piazza Duomo

PERFORMANCE TRAILER LIVE

ore 20.45 - MPX Multisala Pio X

ATTACCHI DI PANE

coreografia e costumi di Federica Galimberti

Venerdì 11 maggio

ore 18 - Museo Diocesano

LA DANZA NELLA LETTERATURA PER RAGAZZI (E NON SOLO)

Incontro a cura di Davide Tolin - interviente Laura Pulin

ore 20.45 - Ridotto del Teatro Verdi

C&C Company

BEAST WITHOUT BEAUTY

(Vincitore Premio prospettiva Danza Teatro 2017)

QUIET NOISE

Coreografia di Michele Merola

GUT GIF

Coreografia di Yasmeen Godder

creato e interpretato da Francesca Foscarini

Sabato 12 maggio, ore 21

Ridotto del Teatro Verdi

PREMIO PROSPETTIVA DANZA TEATRO 2018

Nona edizione

Domenica 13 maggio - Teatro Verdi

ore 17: presentazione spettacolo a cura di Paola Bruna

ore 18: Anbeta Toromani e Amilcar Moret in

CARMEN

Balletto in due atti di Amedeo Amodio dal racconto di Prosper Merimée

Mercoledì 16 maggio, ore 20.45

Teatro Verdi

Spellbound Contemporary Ballet

PA|ETHOS

coreografia di Sang Jijia

compositore Dickson Dee

Venerdì 18 maggio - Museo Diocesano

ore 19

IL CORPO DELLA MUSICA. LA MUSICA DEL CORPO

Presentazione a cura di Roberto Favaro, musicologo e vice-direttore dell'Accademia di Belle Arti di Brera

ore 20.45

10+1 PIANO ETUDES

Musica di Phil Glass

Bernardino Beggio, pianoforte; Elena Friso, coreografia e danza

Regia di Laura Pulin

Sabato 19 maggio, ore 20.45

Teatro Verdi

Urban Dance Company Hungry Sharks

HIDDEN IN PLAIN SIGHT

Coreografie di Valentin Alfery

Musiche di Patrick Gutensohn

Agorà in Danza

Dal 14 al 20 maggio - Centro culturale Altinate San Gaetano

Residenze coerografiche

Dal 4 al 10 maggio - Banca Etica

Dal 9 al 14 maggio - Teatro Torresino

Biglietti

Informazioni

Arteven

041.5074711 - 331.8913832

danza@arteven.it

www.arteven.it

Prospettiva Danza-Teatro

347.7523160

info@prospettivadanzateatro.it

www.prospettivadanzateatro.it