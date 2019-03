Psicologo di strada, arriva il corso per operatori volontari di sportello di ascolto

Nel 2020 Padova sarà capitale del volontariato. Tra le tantissime associazioni che contribuiscono a mantenere vivo il mondo del volontariato padovano figura Psicologo di Strada, da anni impegnata nel supporto delle persone in difficoltà tramite i suoi sportelli d'ascolto.

Il corso

Per il sesto anno consecutivo l'associazione formata da psicologi, mediatori linguistici e culturali, counsellor e operatori, volontari, organizza un corso per operatori di sportello di ascolto che si svolgerà nei giovedì 21, 28 marzo e 4 aprile dalle 15 alle 18 al Centro servizi volontariato di via Gradenigo 10, che ha concesso all’iniziativa il suo patrocinio. Gli sportelli di ascolto sono una modalità di accoglienza, sostegno e aiuto alla persona sempre più diffusa nel mondo del volontariato ma anche in enti, istituzioni, scuole, sindacati e imprese. «In questa società troppo veloce e iperconnessa» spiega Laura Baccaro, fondatrice e presidente di Psicologo di Strada «l'ascolto è sempre più l'unica vera modalità di connessione con l'altro». Il corso è rivolto a coloro che già operano negli sportelli d’ascolto o desiderano acquisire le competenze necessarie. Strutturato in tre giornate, permetterà di saperne di più su temi quali organizzazione degli sportelli, diritti degli utenti, modalità di comunicazione, bisogni, utenti a rischio marginalità. Si lavorerà su case history ed esperienze reali. Iscrizioni entro il 14 marzo, massimo numero di iscritti 25, contributo spese 30 euro. Per informazioni e iscrizioni segreteriapsicologo distrada@gmail.com.