Al via, all'Arcella, il "Laboratorio dell'Immaginario e di arte e benessere"

I laboratori si rivolgono a giovani ed adulti, si svolgeranno in via Giovanni Battista Viotti, 4 (Arcella) da Novembre in gruppi di sei persone, il martedì dalle 10 alle 11.30 e il mercoledì dalle 20 alle 21.30. Le iscrizioni chiuderanno a fine Ottobre