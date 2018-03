"Rabbit School - I guardiani dell'uovo d'oro", il film arriva al Piccolo Teatro Don Bosco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dal Giffoni Experience al Piccolo Teatro: dal 29 marzo arriva a Padova "Rabbit School - I guardiani dell'uovo d'oro".

Liberamente tratto dalla serie di libri per bambini dell’autore Albert Sixtus e dell’illustratore Fritz Koch - Gotha, il film, diretto dalla regista tedesca Ute von Münchow-Pohl e distribuito da Cloud Movie, è stato presentato nel 2017 durante la 47esima edizione del Giffoni Film Festival.

Trama

Max, un giovane coniglio di città, in seguito ad un incidente con un aeroplano, si ritrova nella foresta nella leggendaria scuola per conigli pasquali dove insegnano a decorare splendide uova da regalare agli umani. La scuola però è in serio pericolo: una stramba famiglia di volpi vuole impossessarsi della Pasqua e del preziosissimo Uovo d’Oro che appartiene ai conigli da sempre.

Con l’aiuto della dolce coniglietta Emmy e delle lezioni della misteriosa Madame Hermine, Max non impara solo la magia segreta dei coniglietti pasquali, ma anche che “casa” è dove si trova il tuo cuore e dove non salterai mai da solo. Basteranno questi insegnamenti per salvare la Pasqua e i suoi nuovi amici?

