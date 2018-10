Associazione fiumani italiani nel mondo: Montegrotto Terme ospita il raduno il 6 e 7 ottobre

L’associazione “Fiumani italiani nel mondo. Libero Comune di Fiume in esilio” ha scelto Montegrotto Terme come destinazione del loro raduno annuale che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 ottobre.

L'esodo

“Mai come oggi - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - è importante ricordare l’esodo istriano che ha segnato la vita di tantissimi italiani: da un lato schiacciati dal regime comunista titino, dall’altro rifiutati dagli stessi connazionali nelle città in cui cercavano rifugio. La maturità di un popolo, la forza di una Nazione, si misurano con la volontà di mostrare solidarietà anche nei confronti dei più deboli e bisognosi, con la capacità di affrontare anche le situazioni più complesse. In questo senso ricordare il dramma dell’esodo istriano è un monito importante per il nostro futuro”.

L'amministrazione

Il Comune di Montegrotto accoglierà gli esuli fiumani con la deposizione di una corona di allora al Monumento dei Caduti alle 11 di sabato 6, alla presenza delle autorità. La cerimonia sarà accompagnata anche dalla complesso strumentale di Montegrotto Terme.

Convegno

Nel pomeriggio la Giunta comunale parteciperà all’apertura dei lavori alla sala convegni dell’Hotel delle Nazioni. Tra gli oggetti della discussione durante il raduno ci sarà anche la presentazione dei programmi della Facoltà di Italianistica dell’Università di Fiume. Domenica alle 9.30 monsignor Egidio Crsiman celebrerà una messa nel convento delle suore di Santa Chiara.