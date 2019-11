Il teatro in tutte le sue forme: torna l'appuntamento con "Arti Inferiori"

La rassegna "Arti Inferiori" versione 2019/20, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova promossa e realizzata in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven/Regione del Veneto, anche per questa 17esima edizione ha in calendario spettacoli di grandissimo livello e rilievo, ribadendo l’impegno di tutti i soggetti coinvolti a garantire una stagione curiosa, interessante e appassionante alla città di Padova.

Andrea Colasio

«A riprova dello stretto, profondo legame che unisce la nostra città al teatro stanno le varie e spesso eterogenee proposte offerte al pubblico. Tra queste, Arti Inferiori è una di quelle più longeve: la stagione che si apre è la diciassettesima e conferma la qualità di una programmazione attenta a rinnovarsi mantenendo centrale il rapporto ormai consolidato con il suo pubblico. Un rapporto che quest’anno vedrà per la prima volta incontri con gli artisti e momenti di approfondimento, in rete con altre realtà cittadine, per comprendere più a fondo quel complesso e immaginifico linguaggio che è il teatro. Un progetto culturale che cresce, dunque, una programmazione che si preannuncia ancora una volta articolata e varia, sempre di grande interesse e che incontrerà certamente la consueta calorosa e folta partecipazione. Agli organizzatori va un ringraziamento assieme all’augurio della conferma di un sempre meritato successo»: on queste parole l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio ci introduce alle nuove proposte in calendario. Il teatro contemporaneo, quindi, è punto di partenza e d’arrivo di Arti Inferiori, la rassegna promossa ed organizzata dal Comune di Padova con il Circuito Multidisciplinare Arteven e la Regione Veneto. Un progetto culturale di ampio respiro che si contraddistingue per la varietà di proposte.

Gli appuntamenti

Il sipario dell’MPX - Multisala Pio X si apre il il 12 dicembre con PROXIMA RES – TINDARO GRANATA ne LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni, in scena Caterina Carpio, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Emiliano Masala, Francesca Porrini. La storia si incentra sulle vicende dell’astuta Mirandolina. Nel suo allestimento il regista Andrea Chiodi ha immaginato che gli attori interagissero con il mondo dell’infanzia di Goldoni, facendoli dialogare con delle piccole bambole. Un essere metà scimmia e metà uomo sul palcoscenico, un fenomeno che parla, canta e balla il 19 dicembre è il protagonista de LA SCIMMIA, testo originale di Giuliana Musso liberamente ispirato al racconto Una Relazione per un’Accademia di Franz Kafka, che interpreta la stessa GIULIANA MUSSO. È il racconto di una strategia di sopravvivenza che prevede la perdita di sé stessi e la drammatica rinuncia all’intelligenza del corpo. August Strindberg, nel suo tentativo di innovare il teatro sottolineava la necessità di ricreare un realismo quasi fotografico nella messa in scena attraverso il trucco teatrale, i dettagli. La compagnia TEATRO BRESCI il 23 gennaio mette in scena LA SIGNORINA JULIE e nelle note allo spettacolo scrive: “Quello che ci interessa oggi, invece, è la profondità del dramma, la sua attendibilità interiore. In scena Anna Tringali, Giacomo Rossetto, Eleonora Marchiori diretti da Giorgio Sangati. Il 7 febbraio in palcoscenico, accompagnato dalle musiche di Giulio Barocchieri, DAVIDE ENIA nel suo L’ABISSO, spettacolo tratto da Appunti per un naufragio e vincitore del Premio Hystrio Twister 2019 come “miglior spettacolo della Stagione”. «Ne L’abisso si usano i linguaggi propri del teatro (il gesto, il canto, il cunto) per affrontare il mosaico di questo tempo presente. Quanto sta accadendo a Lampedusa non è soltanto il punto di incontro tra geografie e culture differenti ma un ponte tra periodi storici diversi. Sta già cambiando tutto». Il 20 febbraio in scena AMLETO TAKE AWAY, un affresco tragicomico che gioca sui paradossi, gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo che, da sempre, sono fonte d’ispirazione per il teatro ‘contro temporaneo’ della COMPAGNIA BERARDI CASOLARI ovvero Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. Punto di partenza sono, ancora una volta, le parole, diventate simbolo più che significato, etichette più che spiegazioni, in un mondo dove «tutto è rovesciato, capovolto, dove l’etica è una banca, le missioni sono di pace e la guerra è preventiva». Il 12 marzo spazio a ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE in SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE DI LUIGI PIRANDELLO drammaturgia di Francesco M. Asselta e Michele Sinisi che firma anche la regia. Uno spettacolo matrioska, se così si può dire, in cui il piano meta-teatrale già presente nel testo viene portato all’estremo generando un cortocircuito dove attori, personaggi e pubblico convivono e si mescolano in un happening unico e irripetibile ogni sera. Un Pirandello in jeans e leggins, con gli attori a tu per tu col pubblico come fosse un varietà. Il 26 marzo appuntamento con MUSICA NUDA Petra Magoni & Ferruccio Spinetti in TURANDÒ, drammaturgia e regia di Marta Dalla Via. Le principesse delle Favole mangiano mele avvelenate, cadono in un sonno centenario. Le principesse del Presente riempiono le riviste con scivoloni di etichetta o successi da partorienti. Le principesse si sposano sempre, Turandot fa eccezione. Sul palco Magoni e Spinetti moltiplicheranno i loro talenti per alimentare il vero soggetto di questo racconto: l’enigma. Chiude la stagione la compagnia ANAGOOR che il 9 aprile mette in scena RIVELAZIONE / SETTE MEDITAZIONI INTORNO A GIORGIONE, con Marco Menegoni, drammaturgia di Laura Curino e Simone Derai che firma anche la regia. Nell’impossibilità di tracciare una biografia di Giorgione, un narratore, di fronte a due schermi, racconta, per mezzo di parole, documenti, versi poetici ed immagini delle opere del pittore, frammenti della Venezia a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Questo artista è una delle figure più enigmatiche della storia dell'arte. Inizio spettacoli ore 21

Evento speciale

Il 21 marzo (ore 18 e 21.30) e il 22 marzo (ore 18) Elio Germano arriva a Padova con SEGNALE D’ALLARME – la mia battaglia vr. L’opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani diventa un film in realtà virtuale, diretto da Elio Germano e Omar Rashid. Segnale d’allarme è la trasposizione in realtà virtuale de La mia Battaglia, un’opera - portata in scena da Elio Germano stesso - che parla alla e della nostra epoca. Lo spettatore sarà portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale, entrando nella narrazione grazie alla realtà virtuale. Voi spettatori sarete portati ad immergervi nell’opera teatrale diventandone parte. Vi troverete in sala, in prima fila, insieme agli altri spettatori. Sentirete l’energia della stanza intorno a voi. Cercherete lo sguardo di chi vi è seduto accanto, perfino i gesti. Assisterete ad un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco. Segnale d’Allarme racconta una storia vera, la nostra.

Info

Abbonamento 8 spettacoli: intero € 90,00 - ridotto studenti € 72,00

Abbonamento 5 spettacoli a turno libero: unico € 60,00

Vendita abbonamenti 8 spettacoli secondo il seguente calendario: Rinnovi dal 25 al 28 novembre - Cambio posto 3 e 4 dicembre - Nuovi a 8 spettacoli e abbonamento turno libero 5 spettacoli dal 5 al 12 dicembre in vendita presso l’MPX - Multisala Pio X, in Via Bonporti 22 secondo questi orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 18.45 alle 20.30, venerdì e sabato dalle ore 16.30 alle 19.30. I nuovi abbonamenti a 8 spettacoli saranno in vendita anche online - con diritto di prevendita - su arteven.it e vivaticket.it e relativi punti vendita.

Biglietti: Segnale di allarme unico € 10,00 fuori abbonamento (massimo 60 persone ad evento). Altri spettacoli intero € 15,00 - ridotto € 13,00. RIDUZIONI per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card”, abbonati Cineforum MPX e soci Coop Alleanza 3.0

Prevendita biglietti

Online prevendita, con diritto di prevendita, dal 9 dicembre su arteven.it, vivaticket.it e relativi punti vendita. Presso l’MPX Multisala Pio X prevendita il giorno precedente ogni spettacolo dalle ore 18.45 alle 20.30 e vendita il giorno dello spettacolo dalle ore 18.45 ad inizio spettacolo.