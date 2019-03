Rassegna “Il suono e la parola 2019”, primavera tra letteratura, musica e teatro a Padova

Giovedì 16 maggio, ore 21.15 - Sala dei Giganti Palazzo Liviano

Danilo Rea in “Something in our way”

Piano solo ispirato ai successi dei Beatles e dei Rolling Stones, con Danilo Rea - pianoforte

Biglietti: poltronissime numerate 15 euro, posti non numerati 10 euro

Prevendite: Gabbia Dischi, Scuola di musica Gershwin, HiFi Record e Circuito Vivaticket, www.vivaticket.it