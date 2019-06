Raffinatezza e musica d’autore, Joan as police woman alla Sala dei Giganti

Venerdì 7 giugno, una serata all’insegna della raffinatezza e della musica d’autore nella suggestiva e fiabesca cornice della Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, Università di Padova. Ad allietare questa atmosfera la voce suadente e unica di Joan as police woman, al secolo Joan Wasser, cantautrice americana che proprio in questi giorni celebra con il suo “Solo tour” l’uscita di Joanthology, un triplo album che include “Live At The BBC”, una raccolta di brani registrati durante una sessione per BBC6 Music.

Il pubblico ipnotizzato e coinvolto

L’artista alle 21.30 circa entra in sala indossando un abito da sera elegantissimo con paillettes dorate; si accomoda al pianoforte e intona subito “To be lonely” e “Wonderful”. Il pubblico in sala è numeroso, ipnotizzato e coinvolto dal talento e dalle doti interpretative di Joan, che si destreggia abilmente fra pianoforte e chitarra, riuscendo a rendere sognante ogni nota o parola che intona.

Doti e talento senza mai aver bisogno di eccedere

Fra le perle musicali concesse al pubblico nel corso della serata si ricordano i successi “Tell me” e “The magic” e la cover del famoso brano di “Prince Kiss”. Joan si conferma un’artista poliedrica e fine capace di coinvolgere il pubblico che la segue proprio per le sue doti e il suo talento, senza mai aver bisogno di eccedere ma restando fedele e coerente col suo stile cantautorale.