“Famiglie a Teatro” da record: in 600 al Verdi grazie anche alla cioccolata de Il Salone

Più di 600 persone, tra grandi e piccini, domenica 20 gennaio hanno trascorso il pomeriggio al Teatro Verdi di Padova per lasciarsi cullare dalle onde de "Il re pescatore", il secondo appuntamento della rassegna “Famiglie a teatro” proposta dal Teatro Stabile del Veneto.

Un mix vincente: teatro e cioccolata

Racconto, dialogo, canto e gioco si sono mescolati in una favola contemporanea sul mare che ha coinvolto il pubblico padovano tra risate, applausi e divertimento in un pomeriggio trascorso all’insegna dello stare insieme: al termine dello spettacolo, infatti, i commercianti del Sotto Il Salone, Mercato del caffè, Mami gelato al volo, Golosità e il Salone dei balocchi, hanno offerto a genitori e figli la cioccolata calda e tante golosità per permettere loro di condividere un ulteriore momento di dolcezza.