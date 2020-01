45.000 visitatori in un mese: clamoroso successo per la mostra dei presepi a Palazzo Moroni

L'anno scorso furono 26mila. Ma quest'anno il record è stato ampiamente battuto: boom di visitatori per la mostra "Il presepe dall'origine ai giorni nostri".

Record di visitatori

Il dato è davvero impressionante: sono 45mila, infatti, le persone che si sono recate alle Scuderie di Palazzo Moroni per visitare la splendida esposizione dedicata ai presepi che, giunta alla terza edizione, ha ripercorso la storia di questa importante tradizione italiana partendo dall’episodio di Greccio (Rieti), dove San Francesco nella notte di Natale del 1223 rievocò la nascita di Gesù, organizzando la prima rappresentazione vivente dell’evento. E per molti visitatori è stata anche l'occasione per ammirare anche Palazzo Moroni e il suo cortile, sempre aperti ma che difficilmente vengono ammirati da vicino soprattutto dai padovani. Sabato 11 gennaio la chiusura della mostra, che ha emozionato tutti: particolarmente apprezzata la riproduzione di luoghi e di ambienti del territorio padovano, in quanto tra i diorami esposti si potevano riconoscere uno scorcio di Arquà Petrarca, le vedute medievali della cittadina di Monselice o gli interni delle stalle contadine dei Colli Euganei.