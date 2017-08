Refresh Your English: ripasso di inglese e attività per bambini e ragazzi a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Già dopo qualche giorno lontani dai libri ci si dimentica l'80% dei vocaboli e delle nozioni apprese, specialmente nel caso di una lingua straniera.

Per questo si rende necessario, a pochi giorni dall'inizio della scuola, un buon ripasso dell'inglese.

Englishland propone a bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni due settimane per ripassare l'inglese in modo divertente, intervallando giochi, teatro e attività all'aperto a gite e a momenti di studio e di verifica, sempre con giovani teachers madrelingua.

DETTAGLI

I corsi sono in programma dal 28 agosto all'8 settembre nella sede di Englishland School, in via Ognissanti 89 a Padova, dalle 9 alle 17.

Prezzi a partire da 99 euro.

INFORMAZIONI

http://www.englishland.it/refresh-your-english-centro-estivo-ripassare-inglese/