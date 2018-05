"Regalare la prevenzione”, check-up gratuito per le donne per la festa della mamma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Regalare salute attraverso una corretta prevenzione: il 12 maggio, giorno della Festa della mamma, tutte le donne che si presenteranno nei laboratori Lifebrain potranno effettuare gratuitamente il check-up ferro e calcio, comprensivo di sideremia, ferritina, transferrina, emocromo e calcio.

Gli esami

Si tratta di un esame semplice, rapido, ma fondamentale per controllare lo stato di salute, prevenire patologie insidiosissime come l’osteoporosi, patologia che in Italia colpisce circa 5 milioni di persone, delle quali l’80% sono donne in menopausa e che costa al Sistema sanitario nazionale spende il 2.6% della spesa farmaceutica.

I punti convenzionati

Per aderire basta presentarsi in uno dei laboratori Lifebrain: Valentini di Padova, Citotest di Rubano, Biotest’s di Piove di Sacco, Selab di Piombino Dese, Selab di Campodarsego, Centro biomedico Termale di Abano Terme, CBT di Battaglia Terme e di Montegrotto Terme.

Il progetto

L’iniziativa rientra in un percorso di prevenzione che Lifebrain ha intrapreso da tempo con iniziative gratuite, volto a sensibilizzare la popolazione nei confronti della propria salute. La moderna medicina insegna infatti che la miglior cura resta sempre la prevenzione che oggi grazie a tecniche sempre meno invasive e più mirate riesce davvero a individuare il rischio al suo esordio. Tutte le donne, mamme o no, sono quindi attese nei centri Lifebrain dove oltre all’esame potranno ricevere anche consigli su come prendersi cura della propria salute.

Informazioni

http://www.lifebrain.it/festa-della-mamma-prevenzione/