Regione Veneto alla mostra del Cinema: la salute raccontata attraverso i cartoon

Il 6 settembre 2017, alle ore 16.00 nello stand della Regione del Veneto alla Mostra del Cinema di Venezia, saranno protagonisti i Cartoon dei Mini Cuccioli, realizzati nell’ambito del programma “Raccontiamo la Salute”, che vede protagonisti i bambini. Una iniziativa finalizzata a promuovere la Salute a partire da una importante sinergia con il mondo della Scuola.

Il progetto, che si inserisce all’interno del Protocollo d’intesa “Salute in tutte le Politiche - Scuola” siglato lo scorso dicembre 2016, esprime il primo segnale concreto per avviare una effettiva ed efficace interazione tra undicidiverse Direzioni della Regione del Veneto e la Scuola, finalizzata a promuovere la salute. I cartoni animati sono senza ombra di dubbio il modo più giusto, simpatico ed efficace per rivolgersi ai più giovani. La scelta innovativa è di utilizzare proprio l'animazione per far raccontare la salute ai bambini, parlando loro di adozione di stili di vita corretti per mantenersi in salute, di rispetto dell’ambiente, dell’importanza di un’attività motoria quotidiana, di corretta alimentazione privilegiando i prodotti di stagione e i frutti della terra a km zero, stimolando anche la lettura e la conoscenza delle bellezze artistiche del proprio territorio.

Dalla collaborazione tra Regione del Veneto, ULSS 3 Serenissima e Gruppo Alcuni è quindi nata l'idea di realizzare dei brevi cartoni animati, con protagonisti i Mini Cuccioli. Il punto di forza dell’iniziativa è che le storie sono ideate dai bambini, dopo aver appreso i contenuti proposti attraverso l’attività didattica in classe o la partecipazione ad iniziative regionali. “Raccontiamo la Salute” diventa lo strumento di comunicazione dei bambini per i bambini, che in una sorta di educazione tra pari riescono a trasmettere in modo semplice i concetti importanti appresi.

L’iniziativa sta per essere promossa nella sua 3° edizione in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.