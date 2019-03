Per la prima volta a Padova l’attore Giovanni Scifoni per il ciclo di incontri “Restiamo umani”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Vale la pena di essere uomo, perché tu Gesù sei stato uomo”. Nasce da questa frase di Giovanni Paolo II l’iniziativa Restiamo umani proposta dal Movimento Regnum Christi per quest’anno pastorale 2018/2019.

Si tratta di un ciclo di tre incontri presso la Parrocchia Madonna di Lourdes di Busa di Vigonza. Tre serate che si presentano come momenti di “primo annuncio” volti a far luce sul lato umano della fede. Dopo il primo appuntamento lo scorso ottobre con don Luigi Maria Epicoco al quale hanno assistito più di 500 persone, è la volta di Giovanni Scifoni, attore e conduttore tv visto in Squadra antimafia (Canale 5) e nella recente Una pallottola nel cuore (Rai 1, con Gigi Proietti).

Scifoni è stato anche al timone di Beati voi, programma di Tv2000 che la scorsa stagione è stato incentrato sulle figure dei santi. E proprio sui santi Giovanni Scifoni è diventato virale grazie ai suoi mini video dove, coinvolgendo anche la sua famiglia, racconta in maniera moderna e originale la santità L’incontro, rifacendosi al titolo del programma, si chiamerà “Beti loro” e sarà un monologo originale sulla santità nella quotidianità.

Restiamo umani è un’iniziativa del Movimento Regnum Christi, movimento di apostolato a servizio della Chiesa e della società presente a Padova dal 1998 e attivo con numerosi progetti di evangelizzazione e formazione per bambini, adolescenti, giovani e famiglie.

Per maggiori informazioni sul Regnum Christi a Padova è possibile scrivere a ufficiostampa@rcpadova.it o visitare il sito www.rcpadova.it e la Pagina Facebook “Regnum Christi Padova”.