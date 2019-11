“Ri-tratti urbani - Sguardi al femminile sull’Arcella”, laboratori artistici in dialogo con il quartiere

L’Associazione Razzismo Stop, in collaborazione con la professionista Federica Manna - curatrice, restauratrice e pittrice – ha proposto il progetto di laboratorio artistico: Ri-tratti urbani– Sguardi al femminile sull’Arcella tra i vincitori del bando “La città delle idee 2019" del Comune di Padova.

“Ri-tratti urbaniI - Sguardi al femminile sull’Arcella” è un laboratorio artistico esperienziale dedicato alla riscoperta e alla esplorazione dei diversi aspetti del mondo femminile. Il progetto è applicato al contesto urbano, con lo scopo di coinvolgere donne migranti e autoctone, donne emarginate (perché casalinghe, anziane o senza lavoro), artiste e diverse figure femminili attive nel sociale o nell’ambito della cultura all’interno di un’esperienza di sperimentazione creativa. Attraverso differenti linguaggi artistici, le partecipanti sono invitate a mettersi in gioco, ad esprimersi e a trasmettere la loro creatività approfondendo il tema della consapevolezza e del valore dell’essere donna in tutte le sue sfaccettature in relazione con il mondo esterno e in particolare con il quartiere in cui vivono.

Il laboratorio si propone dunque di dar modo alle donne di uscire dall’isolamento e di conoscersi, intrecciarsi, vivendo in modo inedito le relazioni con le altre donne ed il quartiere. Nel laboratorio, col contributo delle artiste conduttrici dei diversi workshop, viene proposto un approccio alle tecniche artistiche partendo dal disegno, passando per la pittura, il cucito creativo, le materie plastiche, il collage e altre tecniche ancora (con l’utilizzo di materiali e supporti diversi), fornendo mezzi per arrivare ad una individuale espressività ed ad una di gruppo, per creare, oltre agli elaborati personali, anche opere corali.

Nelle prime giornate sono state organizzate, parallelamente all’attività artistica, uscite nel quartiere alla ricerca di suggestioni. Le stesse sono state fonte di ispirazione durante i momenti di sperimentazione artistica, dove i temi trattati sono appunto quelli della bellezza urbana ai quali si intrecciano i temi legati al mondo femminile.

Il laboratorio partito il 12 ottobre, terminerà il 14 dicembre. Gli incontri sono a cadenza settimanale, ogni sabato mattina dalle ore 10 alle 13 presso il Circolo Olol Jackson, in via Annibale da Bassano n.3/5.

Ogni appuntamento può essere considerato come parte di un percorso o come incontro singolo, non ci sono vincoli alla partecipazione:

16 novembre : Tecnica del disegno e della colorazione a matita con Sofia Zanonato. Tema: Raccontami ciò che vedi.

: Tecnica del disegno e della colorazione a matita con Sofia Zanonato. Tema: Raccontami ciò che vedi. 23 novembre : La pittura acrilica su tela con Valeria Degli Agostini. Tema: La città incantata.

: La pittura acrilica su tela con Valeria Degli Agostini. Tema: La città incantata. 30 novembr e: Pittura e matite su vari supporti con Sofia Zanonato e Valeria degli Agostini. Tema: Crea la tua città.

e: Pittura e matite su vari supporti con Sofia Zanonato e Valeria degli Agostini. Tema: Crea la tua città. 7 dicembre : Cucito e stampa su stoffa con Olga Trevisan e Patriza Da Re. Tema: Intrecci.

: Cucito e stampa su stoffa con Olga Trevisan e Patriza Da Re. Tema: Intrecci. 14 dicembre: Mosaico con Sofia Battisti. Tema: Elementi e simboli.

I lavori artistici realizzati saranno esposti in quartiere. Il percorso è strutturato come una mostra itinerante, mira a coinvolgere diversi punti dell’Arcella, in modo tale da raggiungere e coinvolgere il maggior numero di abitanti, con l’obbiettivo di creare un dialogo attraverso la condivisione di riflessioni su temi femminili, sulla diversità e sul sentimento di appartenenza ad un luogo/un quartiere ben specifico.

La mostra inaugurerà il 20 dicembre e terminerà il 7 gennaio, grazie al contributo delle varie realtà dell’Arcella che stanno contribuendo alla realizzazione di questo progetto espositivo che sono: il circolo Olol Jackson, la libreria Limerik, l’Enocichetteria, lo Zq bar, l’Aperture e il Biobar. Queste attività rientreranno in una sorta di “mappa” urbana rielaborata in modo da ricostruire i percorsi più significativi che si sviluppano all’interno dell’Arcella. Un itinerario espositivo che conivolge e si allarga anche alle diverse attività pubbliche che rendono vivo il quartiere.

La “mappa del quartiere” proposta è il frutto dell'intero percorso laboratoriale - partito dall’esplorazione di vie, scorci, del verde e dei locali della zona e rielaborato in chiave artistica. Così da portare alla rivisitazione di luoghi vissuti nel quotidiano, attraverso lo sguardo delle donne che li attraversano, conferendo loro dei punti di vista innovativi e originali.

Info web

https://www.arcellaadvisor.it/ri-tratti-urbani-sguardi-al-femminile-sull-arcella-laboratorio/

https://www.facebook.com/events/3116297075064177/

