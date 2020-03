Da venerdì riapre le biglietteria del teatro Verdi a Padova

Caffè, pasticcini e quotidiani, con un comodo punto di ristoro a partire da venerdì 6 marzo lo Stabile del Veneto riapre le biglietterie dei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso.

Il rispetto delle norme

Garantendo le distanze di sicurezza di almeno un metro, la presenza di gel igienizzanti per le mani e il rispetto di tutte le norme indicate dal ministero per la prevenzione dei contagi, il Teatro Stabile del Veneto ha, infatti, deciso di riaprire le biglietterie per fornire agli spettatori informazioni e assistenza per i rimborsi dei biglietti e le variazioni degli spettacoli in cartellone.

La riapertura

«Nell’attesa di poter tornare ad alzare i sipari dei nostri teatri continuiamo anche in questi giorni di incertezza ad accogliere e a prenderci cura del nostro pubblico – afferma il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto –. È chiaro che rispetteremo tutte le disposizioni date dal ministero per la prevenzione, ma abbiamo deciso di aprire di nuovo le biglietterie per offrire la migliore assistenza a tutti gli spettatori che, in queste settimane, a causa della chiusura dei teatri non hanno potuto e non potranno vedere gli spettacoli di cui avevano già acquistato il biglietto».