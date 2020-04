Coronavirus e spettacoli annullati o riprogrammati: come chiedere il voucher per gli eventi Arteven

Riceviamo e pubblichiamo il nuovo avviso agli spettatori dei teatri con programmazione Arteven a seguito delle nuove indicazioni della agenzia delle entrate e della Siae pervenuteci in data 16 aprile 2020.

Alla luce del protrarsi del periodo chiusura dei teatri italiani su ordine delle autorità - misura attuata per far fronte al contenimento dell’epidemia da Coronavirus - indichiamo qui di seguito le nuove modalità imposte per il recupero del valore dei biglietti e dei ratei di abbonamento per tutti coloro che hanno acquistato un titolo di accesso.

Questa comunicazione annulla le precedenti ed è stata elaborata in base alle sopraggiunte indicazioni della Siae e dell’agenzia delle entrate

Importante: Arteven ritiene che lo spettatore non sia obbligato a richiedere un voucher ma possa mantenere il proprio biglietto o abbonamento (per i ratei non usufruiti) e accedere allo spettacolo riprogrammato. Le nuove date degli spettacoli sospesi sono comunicate attraverso il sito www.arteven.it e potranno subire ulteriori spostamenti al prolungarsi della chiusura dei teatri.

Rimangono attive le seguenti opzioni:

I possessori di biglietti o di abbonamenti riferiti a spettacoli programmati e sospesi dal 24 febbraio al 7 marzo 2020 compreso potranno essere rimborsati in contanti direttamente dalle biglietterie dei teatri di riferimento quando sarà possibile poterle aprire garantendo la sicurezza e le distanze. I possessori di biglietti o di abbonamenti di tutti gli spettacoli programmati dall’8 marzo 2020 al 3 maggio 2020 (DPCM 10/04/2020 – salvo ulteriori proroghe se verranno definite da ulteriori provvedimenti legislativi) potranno convertire i titoli di accesso in voucher da richiedere esclusivamente attraverso il sito www.vivaticket.it **seguendo con attenzione le indicazioni. Attenzione: in questo momento la data per richiedere il voucher e’ entro e non oltre il 16 maggio 2020.

**Nota bene Vivaticket sta inserendo nella piattaforma Vivaforvoucher tutti gli spettacoli sospesi dall’8 marzo al 3 maggio 2020 di tutta Italia. Se non trovate lo spettacolo o gli spettacoli che cercate riprovate dopo qualche giorno e abbiate pazienza.

Attenzione eccezione:

Alcuni teatri non rientrano tra quelli dove è possibile recuperare il voucher attraverso la piattaforma Vivaticket www.vivaticket.it.

Vi preghiamo di prendere le informazioni per la richiesta di voucher direttamente dai siti dei teatri stessi per i seguenti teatri:

Teatro comunale di Vicenza

Teatro Salieri di Legnago

Vi preghiamo di presentare istanza di rimborso ad Arteven per tutti gli altri titoli di accesso che non hanno sul biglietto la dicitura Vivaticket e NON si riferiscono a spettacoli in programma al Teatro Comunale di Vicenza o al Teatro Salieri di Legnago se si vuole convertire il proprio biglietto o rateo in un voucher.

Istanza di voucher per biglietto - Istanza di voucher per abbonamento

Inviare l’istanza e la fotocopia, scannerizzazione, foto del biglietto o abbonamento a rimborsi@arteven.it

Il voucher ha validità un anno dalla data di emissione

Importante: in ogni caso non buttate il vecchio biglietto o abbonamento che ha valore fiscale .

È stato chiarito dalla agenzia delle entrate che il biglietto o l’abbonamento cartaceo originale deve essere conservato dallo spettatore. Sarà consegnato alla biglietteria del teatro quando usufruirà del voucher che sarà ritirato e convertito in un nuovo biglietto o abbonamento.

Per assistenza si può scrivere a segreteria@arteven.it.

https://www.arteven.it/index.php/component/content/article/2-arteven/2858-sospensione-spettacoli-arteven-per-emergenza-corona-virus