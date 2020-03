Cultura Fiera / Via Niccolò Tommaseo, 59

Rinviato “Be Comics! festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop”

In osservanza al Decreto dei Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 la manifestazione viene sospesa. La fiera di Padova è già al lavoro per fissare una nuova data per il Festival