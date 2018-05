Cultura Prato / Via Orto Botanico, 15

Boom di ingressi per “Risvegli. La primavera all’Orto Botanico”: superati i 12mila visitatori

Il festival andato in scena in città tra il 27 aprile e il 1 maggio ha nettamente superato le aspettative, raccogliendo tantissime adesioni a tutte le attività in cartellone