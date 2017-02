“I Sabati del Conservatorio”, al Pollini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La formula de “I Sabati del Conservatorio”, storica rassegna giunta quest’anno alla XIX edizione, prevede che a esibirsi siano i docenti del conservatorio Pollini con i loro migliori studenti.

La rassegna non è solo la concretizzazione di un progetto di produzione musicale, ma è anche un’opportunità formativa oggettivamente valida.

IL PROGRAMMA

Inizio concerti: ore 18.

Sabato 11 febbraio

Note in Rosa

Musiche di Debussy, Faurè, Piazzolla, Franck, Liszt, Malipiero, Prokofiev, August De Beriot, De Sarasate, De Falla, Rossini, Offenbach, Donizetti, Puccini, Bach, Chopin, Bortkiewicz, Lyapunov

Sabato 18 febbraio

I colori del Melante

con “La Camerata Accademica”

Musiche di G. Ph. Telemann

Sabato 25 febbraio

Una gran partita… di fiati

Musiche di J. Reicha, W.A. Mozart, Ch.H. Reinecke, C.H.H. Parry

Sabato 4 marzo

Risonar di cembali

Musiche di J.S. Bach, G. Bersanetti

Sabato 11 marzo

Nuovi colori delle percussioni e di un sax virtuoso

con gli studenti del Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza

Musiche di E. Bozza, E. Schuloff, G. Sollima, E. Séjourné

Sabato 18 marzo

Suggestioni romantiche dall’Est europeo

con il “Simultaneo Ensemble”

Musiche di F. Chopin, F. Liszt, A. Dvorak

Sabato 25 marzo

L’India e il jazz

con la Sax Orchestra

Musiche di R. Jog, P. Itturalde, P. Creston, J.S. Bach, C. Debussy, C. Daguet, G. Gershwin, L. Niehaus, G. Shearing, N. Hefti, C. Stalling, A. Crepin, Anonimo, P. Alessandrini, H. Zimmer

INFORMAZIONI

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

347.1382832

produzione@conservatoriopollini.it

www.conservatoriopollini.it

