Rassegna “San Pietro in Gu a Teatro”, gli appuntamenti da febbraio a maggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Prosegue fino a maggio la sesta Rassegna Teatrale Guadense “San Pietro in Gu a Teatro”, organizzata dalla Proloco Guadense in collaborazione con la parrocchia di San Pietro in Gu.

Le commedie si svolgeranno nella sala teatro Don Gianni Mattiello dell’oratorio San Giovanni Bosco a San Pietro in Gu.

Inizio spettacolo ore 20.30.

Inizio spettacoli Teatro Ragazzi ore 16.

PROGRAMMA

BIGLIETTI

Intero 7 euro, tesserati Proloco 5 euro, bambini fino a 6 anni gratuito.

Biglietti in vendita un'ora prima dello spettacolo.

INFORMAZIONI

Proloco Guadense

049.9455370

info@prolocoguadense.it

Prolocoguadense