Scartiamoci 2018/2019, il concorso per cittadini “ricicloni” del comune di Cadoneghe

L’Amministrazione comunale di Cadoneghe ha indetto anche quest'anno l’iniziativa “Scartiamoci” per incentivare la raccolta differenziata della frazione carta nel periodo delle festività natalizie. Ancora una volta dunque si vogliono sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata in generale ed in particolare della frazione carta con una iniziativa a premi.

In cosa coniste il concorso

L’iniziativa si rivolge alle utenze domestiche residenti in comune di Cadoneghe, titolari di tessere Ecocard per il conferimento della frazione carta presso i press container dislocati nel territorio comunale e anche per le Utenze che usufruiscono del sistema porta a porta. Non sono ammesse alla partecipazione le Utenze non domestiche; gli Amministratori locali, i dipendenti Etra e i cittadini che sono arrivati tra i primi 5 nei due anni precedenti.

Dove confereire la carta

Saranno registrate perciò le quantità di carta che i cittadini conferiranno alle isole ecologiche dalle ore 1.00 del 23 dicembre 2018 alle ore 24 del 20 gennaio 2019 nelle seguenti isole ecologiche:

via Vecellio,

via Bellini,

via Bordin,

via Leopardi,

via Rigotti.

Premi

Saranno premiati i cinque utenti che, sulla scorta dei dati rilevati da ETRA spa tramite lettura della Ecocard, risulteranno avere conferito il maggiore quantitativo di carta nelle isole e nell’arco del periodo indicati. A tali utenti, saranno assegnati kit contenenti prodotti per il risparmio energetico che consentiranno di ridurre i consumi energetici delle abitazioni riferibili ad acqua, energia elettrica, per un valore corrispondente a complessivi euro 400.

I cinque premi sono ripartiti nel seguente modo

euro 145 al primo premio

euro 95 al secondo premio

euro 70 al terzo premio

euro 50 al quarto premio

euro 40 al quinto premio

Dettagli

La comunicazione dei premi avverrà entro il 31.03.2019 e la consegna sarà effettuata nel corso dell’Energy Day organizzato dal Comune.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non è richiesta iscrizione.

L’iniziativa ha lo scopo di avviare un percorso di sensibilizzazione e di informazione verso i cittadini residenti nel territorio coinvolto, valorizzando il comportamento di corretta differenziazione della frazione carta , favorire la riflessione rispetto al tema dei rifiuti quale incentivo alle buone pratiche di sostenibilità ambientale e diffusione di iniziative volte ad incrementare la differenziazione dei rifiuti, promuovere la riduzione delle emissioni di CO2 come previsto dalle azioni del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile