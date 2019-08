La scienza a portata di bambino: il progetto padovano Pleiadi al Children's Museum del Nordest

Sono dei giovani che hanno creato una realtà con uno scopo nobile: portare la scienza sempre più a portata di bambino. Anche perché il gruppo di Pleaidi, realtà padovana con sede a Limena che opera a livello nazionale, sa che soprattutto oggi (ai tempi di no-vax e terrapiattisti) far capire l'importanza - e l'autorevolezza della scienza - è fondamentale. Da subito, senza perdere tempo. A quei bambini che saranno i professionisti del futuro. Ora c'è un luogo in più per farlo. Pleiaidi ha curato e aprirà, l'11 settembre, il primo Children's Museum del Nordest. Una struttura unica nel suo genere: mille metri quadrati dedicati a giovani e famiglie. Là sarà vietato non toccare: fra musica e arte, matematica e logica, la scienza si impara giocando.

Divertirsi imparando

Children’s Museum Verona non è solo scienza. È un progetto molto più ampio, a misura di bambino. Il «viaggio» all’interno del museo si articola attraverso esperienze calde ed immersive, pensate attraverso modelli pedagogici adatti alle varie fasi evolutive dei piccoli. Ogni luogo di CMV racconta un’atmosfera speciale e regala un’emozione diversa: l’acqua, l’aria, la luce la meccanica, le leve, i suoni, l’energia, i colori, le costruzioni e gli esprimenti sono solo alcune delle suggestioni del progetto. Children’s Museum Verona è una realtà all’insegna del movimento: quello dei giovani ospiti, stimolati da arte, musica, matematica, esperimenti. Si fa così educazione informale: «Dare via libera al “potere della curiosità”. Il claim del Children’s Museum Verona centra perfettamente quello che vuole essere l’obiettivo della struttura – ricordano Lucio Biondaro e Alessio Scaboro, co-founder di Pleaidi e rispettivamente direttore operativo e scientifico di Children’s Museum Verona –. Ovvero far scattare nei ragazzi la scintilla della passione per la scienza. Dando loro, con esperienza diretta e suscitando stupore, una cassetta degli attrezzi valida per potere costruire al meglio il mondo del domani».

Spazi

Un’esperienza emozionale a tutto tondo, la visita a CMV comprende anche il ThinkLab, spazio interattivo che mette insieme laboratori e didattica attraverso attività scientifiche dove la manualità la fa da padrona. Meccanica e falegnameria, robotica e scrittura creativa convivono assieme, sulla scia di quanto succede all’Exploratorium di San Francisco, seguono il metodo dell’apprendimento informale. Un’area che si è potuta realizzare anche grazie a Funder35, un bando promosso da più fondazioni bancarie, con il patrocinio dell’Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa – rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro composte in prevalenza da under 35. Seguirà al primo piano la «live experience»: open space immersivo dove i ragazzi avranno modo di cimentarsi in discipline differenti che si fondono in unico processo formativo. Ovvero «STEAM education», con l’acronimo che raccoglie Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Una filosofia educativa internazionale, così come Children’s Museum Verona è una realtà che guarda alle migliori esperienze a livello mondiale. Per questo motivo la struttura è entrata a far parte di Hands On! – International Association of Children’s Museums, la rete mondiale che riunisce le più importanti strutture dedicate ai bambini.

Visita

Children’s Museum Verona sarà aperto dal martedì alla domenica (8.30-18 fino al venerdì, 9-19 sabato, domenica e festivi). La visita costerà 5 euro per i bambini fino a 3 anni (gratis per chi ha meno di un anno), 9 euro per i bambini dai 3 anni in su. Gli adulti accompagnatori pagheranno 8 euro, sono previsti sconti per gruppi, scolaresche e abbonamenti.