Tutti i live e gli appuntamenti del Second Stage di Sherwood Festival

Ritorna a Padova il festival che ha fatto dell’indipendenza la sua bandiera, presente da diciotto anni nell’attuale location del parcheggio nord dello stadio Euganeo e tra i più longevi in Italia.

Qui d’estate, per oltre quaranta giorni, musica, cultura, sport, socialità, dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, Sherwood Festival.

Quest’anno lo Sherwood Festival si svolgerà dal 7 giugno al 15 luglio con un ricco calendario di eventi in continuo aggiornamento.

Oltre agli eventi del Main Stage, anche il cartellone musicale del Second Stage di Sherwood si presenta ricco di nomi interessanti.

PROGRAMMA SECOND STAGE

8 giugno - MOPLEN

13 giugno - MOOD

15 giugno - PATOIS BROTHERS

20 giugno - CATTIVE ABITUDINI

22 giugno - VOINA

27 giugno - BIRTHH

29 giugno - WILLIE PEYOTE

5 luglio - BLINDUR

12 luglio - RED EYES IN THE FOREST: CLAYTORIDE + DUVALIER + FOLKS, STAY HOME

13 luglio - SYD ARTHUR

BIGLIETTI

Tutti i concerti adottano la formula "1 euro può bastare".

INFORMAZIONI

Canali ufficiali del festival:

www.sherwood.it

Facebook: www.facebook.com/festival.sherwood

Twitter: www.twitter.com/sherwoodpadova