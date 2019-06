“Seduzioni d’estate” al Castello del Catajo, gli appuntamenti da luglio a settembre 2019

Torna in una della cornici più belle della provincia di Padova “Seduzioni d'estate” al castello del Catajo. Dal 5 luglio al 15 settembre un ricchissimo calendario di appuntamenti, culturali ed enogastronomici, dagli aperitivi al tramonto alle serate con l'astronomo per scoprire le stelle, visite animate in costume e cacce al tesoro per adulti e per piccini. Una estate magica nella più affascinante dimora storica del Veneto!

Quando

Il Castello del Catajo è regolarmente aperto al pubblico da marzo a novembre nei pomeriggi di martedì, giovedì, venerdì e domenica e in tutti i giorni festivi

Marzo – Settembre – Ottobre – Novembre:

domenica, martedì, giovedì, venerdì e giorni festivi

dalle 14.30 alle 18.30

Aprile – Maggio – Giugno – Luglio – Agosto:

domenica, martedì, giovedì, venerdì e giorni festivi

dalle 15 alle 19

Biglietti

Il biglietto comprende l’accesso al giardino storico e la visita guidata all’interno del castello con partenza ad orari variabili a seconda della stagione e dell’affluenza e comunicati nel momento dell’acquisto

Adulti euro 9

Bambini dai 6 ai 12 anni euro 3

Bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito

In giorni con eventi specifici i prezzi possono variare a seconda dell’attività proposta e sono consultabili sul calendario eventi

Biglietti excellence ticket

Un modo nuovo per vedere le tre più importanti dimore storiche dei Colli Euganei, il Castello del Catajo, Villa dei Vescovi e il Giardino di Valsanzibio, con un unico biglietto a prezzo agevolato 25 euro durata 30 giorni.

Il castello è una struttura antica e per sua natura ha diverse barriere architettoniche non sempre superabili da tutti i portatori di disabilità motorie.

Dove siamo

Il Catajo si trova a Battaglia Terme, a pochi minuti dalle città termali di Abano e Montegrotto ed è velocemente raggiungibile da Padova e Venezia.

Poco prima di raggiungere Battaglia Terme, provenendo da Padova, potrete ammirare sulla vostra destra, perfettamente incastonato nel sinuoso paesaggio dei Colli Euganei, il Castello.

Nelle immediate vicinanze sono presenti hotel termali di grande capienza ricettiva, dotati di spa - centro benessere, piscine e golf club.

Contatti

Castello del Catajo

Via Catajo, 1

35041 Battaglia Terme (PD)

Info, orari, visite: +39 349 9347190 (da martedì a domenica 9-13 / 14-18.30)

amministrazione, segreteria: +39 049 9100411 (tutti i giorni 8.30-17.30)

email: info@castellodelcatajo. it

