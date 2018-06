Selvazzano Dentro: al via i centri estivi 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

I Centri Estivi Ricreativi anche quest’anno vengono organizzati negli impianti sportivi A. Ceron dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sphera.

Quando

Da lunedì 11 giugno a venerdì 7 settembre 2018, facendo una pausa solo nella settimana di Ferragosto dal 13 al 17 agosto, dalle ore 7.30 alle ore 17, per tutti i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di I grado, potranno cimentarsi in nuovi sport, giochi, laboratori, uscite e spettacoli. Sono aperti per i più piccoli di 3 anni fino ai ragazzi di 14 anni, residenti e non residenti nel Comune di Selvazzano Dentro, con agevolazioni nella tariffa per i primi; l’iscrizione è settimanale e si può scegliere se usufruire solo delle attività mattutine o dell’intera giornata.

Attività

Essere agli impianti sportivi Ceron dà la possibilità di far vivere ai bambini delle esperienze nelle varie discipline: calcio, rugby, pallavolo, basket, beach soccer, beach volley e molte altre. Nel corso dell’estate le attività vengono differenziate a seconda delle fasce d’età adattando le proposte ai partecipanti: laboratori creativi, attività espressive e ludiche oltre che trenta discipline sportive diverse.

Le parole del sindaco

“L’A.S.D. SPHERA organizza anche quest’anno i Centri Estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni – dice il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – un servizio essenziale per le famiglie che, durante il periodo di chiusura delle scuole, hanno l’esigenza di conciliare i tempi del lavoro con quelli della cura dei figli. I Centri Estivi organizzati presso gli impianti sportivi Ceron, offrono percorsi di vario tipo legati alla scoperta della natura oppure di un campo da gioco o ancora una giornata in piscina. Confido che l’esperienza dei Centri Estivi Ricreativi aiuti i nostri ragazzi a crescere e a diventare migliori attraverso tutte le attività proposte in un tempo meraviglioso che è l’estate, tempo di vacanza e spensieratezza”.

Educare giocando

“Ogni giorno vengono organizzati laboratori, uscite, letture, giochi, sport e relax, tutte attività che spaziano in ambiti diversi a valenza educativa e ricreativa, con operatori qualificati, in grado di far divertire i ragazzi e di rispondere ai bisogni delle famiglie. Un valore educativo a 360 gradi dove il rispetto degli altri, degli ambienti e delle regole diventa la base per vivere il gruppo come forma di benessere e condivisione” conclude l’Assessore ai Servizi alla Persona e allo Sport della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi.

Per informazioni:

Associazione Sphera Società Sportiva Dilettantistica

Tel. 049/7388645

Cell. 348/1700697

E-mail: info@asdsphera.it

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/hh/index.php