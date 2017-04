Simone Susinna ospite di ODStore di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Simone Susinna sarà ospite, il 23 aprile, all’ODStore di Padova in Piazza Garibaldi per un incontro con i fan della città patavina, che non si lasceranno sicuramente sfuggire l'occasione di poter incontrare il modello, ormai noto per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi.

I DETTAGLI DELL'EVENTO

ODStore, che offre un'ampia gamma di prodotti dolci e salati di produzione artigianale e grandi marche, può accontentare il cliente più esigente per qualsiasi tipo di necessità e ricorrenza. In collaborazione con la Gig Promotion e la Wonderland Weddings and Events, i fan potranno incontrare Simone con un ticket d'entrata di 15 euro, con cui avranno diritto primario di incontrare Simone Susinna, oltre ad avere in omaggio una maglia ricordo dell'evento e un gadget dolciario offerto da ODStore.

Per partecipare all'evento sarà necessaria una prenotazione anticipata in quanto i posti sono limitati. Susinna, reduce dall'Isola dei Famosi, sarà presente nello Store di Piazza Garibaldi dalle ore 17 alle ore 19 e incontrerà i fan che si potranno pre accreditare chiamando il numero 3496746193.

Tutti coloro che avranno effettuato il pre accredito e prenderanno parte all'evento dovranno arrivare dalle ore 13 per poter ritirare il kit omaggio ed attendere l'arrivo dell'ospite.

Per Info e prenotazione Gaia 3496746193 (anche WhatsApp)

Pagina FB: Wonderland

Events Web: http://www.odstore.it

Link Evento:

https://www.facebook.com/events/747561528738783/

Gallery