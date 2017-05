Slup, tutti gli spettacoli della rassegna a Padova e provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Abracalam, con il progetto SLUP intende promuovere lo sviluppo del territorio, puntando sulla sostenibilità e incrementando l’offerta culturale con eventi teatrali appositamente ideati.

Nei luoghi particolari del padovano si proporranno dedicate alla scena dei fiumi e composte da teatro, danza, canti, storia e mito.

PROGRAMMA

Martedì 16 maggio ore 21

Auditorium Ramin via Rigotti 2 Cadoneghe

IL RECINTO (dimostrazione nale laboratorio teatrale I.I.S. “C. Marchesi”)

Giovedì 18 maggio ore 21

Auditorium Ramin via Rigotti 2 Cadoneghe

AFFLUENZE (dimostrazioni laboratoriali di teatro e danza)

Sabato 20 maggio ore 18

Villa Romana di via Neroniana Montegrotto Terme

AVANTI ENDECASILLABI! (Catullo & C.) in collaborazione con Lapis*

Sabato 27 maggio ore 21

Villa Ca’ Dottori Pernumia

INTERAQUAS (La Scena dei Fiumi) in collaborazione con Spaziodanza Monselice

Sabato 3 giugno ore 18

Fonte Regina Torreglia

L’ACQUA INSEGNATA DALLA SETE (Le Fonti Mitiche)

Domenica 4 giugno orario da de nire

Giardini del Castello Marchionale Este

IL CERCHIO DELL’ACQUA (Acqua e Poesia) in collaborazione con il Festival delle Basse

Venerdì 9 giugno ore 18

Gorgo della Novizza Anguillara Veneta

GORGHI (Storie d’Amanti e di Fiumi) in collaborazione con VIA ROSSE

Venerdì 16 giugno ore 21

Piazza Gasparotto Padova

ARGINI E MARGINI (Acquario Urbano) in collaborazione con GasparOrto e VIAdanza

Sabato 17 giugno ore 18

Villa Roberti Brugine

MITOPOLIS (dalle Metamorfosi di Ovidio) in collaborazione con VIVILAVILLA*

Domenica 18 giugno ore 18

Villa Prosdocimi via della Libertà 49 Granze

TEATRO DEL PAESAGGIO (l’Uomo, la Natura, l’Ascolto) in collaborazione con VIA ROSSE

Sabato 24 giugno ore 18

Area Archeologica via degli Scavi Montegrotto Terme

NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI (Il Canto delle Sirene) in collaborazione con Lapis*

*Per le visite guidate

è previsto un

contributo per il servizio a favore della conservazione e della tutela del patrimonio.

In collaborazione con:

LAPIS

SPAZIODANZA

FESTIVAL DELLE BASSE

VIA ROSSE

GASPARORTO

VIADANZA

VIVILAVILLA

INFO:

ABRACALAM ASSOCIAZIONE CULTURALE

www.abracalam.org

http://www.abracalam.org/projects/slup/

abracalam@gmail.com

328 126 0040

348 037 2214