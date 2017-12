Snow Day, gita sulla neve a Folgaria con partenza da Bresseo di Teolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Snow day è la gita sulla neve in programma il 4 febbraio a Folgaria, con partenza alle ore 6.30 dal Millennium Pub a Bresseo di Teolo.

PROGRAMMA

ore 6: ritrovo e colazione, inclusa, al Millennium Pub

ore 6.30: partenza con pullman (potete portare la vostra attrezzatura da sci-snowboard, ecc.)

ore 8.30: arrivo a Fondo Piccolo, a Folgaria, consegna skipass agli sciatori. Possibilità di passare la giornata liberamente. Pranzo libero. Sono presenti spazi e strutture adatti ai più piccoli e per chi non scia

ore 16.45: chiusura degli impianti

ore 17: ristoro “StartLab” vicino al pullman, prima del ritorno a casa

ore 17.45: partenza per il ritorno

ore 19.45: arrivo a Bresseo, in piazza Mercato

*in caso di maltempo la gita sarà rinviata a domenica 11 febbraio.

Gli orari sono indicativi.

COSTI

pullman 1 persona: 18 euro

pullman+skipass 1 adulto: 49 euro

pullman+skipass 1 ragazzo*: 44 euro

pullman+skipass 1 adulto + 1 bambino*: 75 euro

pullman+skipass 1 bambino*: 38 euro

assicurazione skipass*: 2,50 euro per ogni skipass

*i dettagli sono illustrati sul volantino allegato

I minori di 18 anni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dai genitori o da un maggiorenne che se ne assuma la responsabilità. Aderendo all’iniziativa il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità inerente le attività dirette o indirette che svolgerà nella giornata.

I biglietti potranno essere acquistati al Millenniun Pub (in orari di apertura) o direttamente da un responsabile dell'associazione StartLab.

INFORMAZIONI

342.6657447 o 348.1211882

info@startlab-aps.it

https://www.facebook.com/events/140055669988993

