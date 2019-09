Solidaria, Federico Buffa al Verdi racconta l'Italia Mundial '82: «Mai più vista una squadra italiana giocare a quei livelli»

Nell'ambito di Solidaria, il Festival del volontariato, in programma al teatro Verdi c'è anche Federico Buffa. Come racconta il pallone lui, non c'è nessuno. E al Verdi grazie alle sue ricostruzioni si potrà rivivere l'epopoea del Mundial di Spagna, la Coppa del Mondo del 1982. Buffa nella mattinata del 23 settembre è stato ospite del Morning Show, in onda su Radio Cafè, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.

Mundial 1982

«Quello del 1982, la vittoria di Spagna - ha raccontato Buffa ai microfoni della trasmissione - ha davvero qualcosa di magico, tra tutti i mondiali vinti dall’Italia. Mai più vista una squadra italiana giocare a quei livelli. Non dimentichiamo che quella nazionale di Bearzot, che all’epoca veniva sbeffeggiato e maltrattato dai giornalisti sportivi per via di alcune scelte fatte al momento delle convocazioni, ha battuto uno dei migliori Brasile della storia, l’Argentina di Maradona e gli storici rivali tedeschi. Di più non si poteva chiedere».

Pablito

Quando si parla di Mundial di Spagna non ci si può esimere dal raccontare la vicenda di "Pablito", il 20 azzurro che con i suoi sei gol ha portato la nazionale ad alzare la Coppa al Bernabeu: «Paolo Rossi ha giocato la prima partita ufficiale prima del Mundial di Spagna, solo ad Aprile. Eppure Enzo Bearzot non ha voluto rinunciare a lui. Nonostante le critiche. E me lo ha raccontato proprio Paolo Rossi, del loro speciale rapporto, della fiducia che riponeva il lui Mister Bearzot».

Teatro

Sarà come quello che si è visto in tv, lo spettacolo, viene chiesto a Buffa: «Sarà diverso da quello trasmesso da Sky, perché si sono aggiunti particolari che mi hanno raccontato i diretti protagonisti, proprio i giorni dopo la trasmissione. E li ho voluti aggiungere, quindi lo spettacolo sarà pieno di novità».