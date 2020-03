Gli spettacoli ai tempi del Coronavirus: la messa in scena è in diretta streaming

L’idea porta la firma di Play Associazione Culturale, del Teatro Boxer e del teatro Filarmonico di Piove di Sacco che propongono lo spettacolo “A porte chiuse - Streaming di uno spettacolo che non c’è”. Chiarissimo. Questa attività avrà il fine di dar voce ad attori, musicisti e professionisti che, in via confidenziale, racconteranno cosa si sta vivendo in questo momento delicato, ma vuole essere altresì un modo per venire incontro a tutti gli appassionati che in questa settimana non andranno a teatro e, per una sera, sarà proprio il teatro ad entrare in casa loro.

Dove e quando

L’evento si svolge mercoledì 4 marzo alle ore 21 presso il teatro Filarmonico di Piove di Sacco che, a porte chiuse, ospita la diretta streaming sui canali delle associazioni e compagnie teatrali che partecipano. Per ulteriori info e per la messa in onda consultare l’evento facebook al link https://www. facebook.com/events/ 201169910991652/.

I protagonisti

Attori, registi, musicisti organizzatori, che in queste settimane stanno lavorando molto poco e che hanno deciso, in seguito a tutti questi modi per contenere il #CODIV19 di creare per mercoledì 4 marzo alle ore 21 uno spettacolo collettivo fatto – ahinoi – solo in #direttastreaming su facebook e youtube.

Lo spettacolo

Sul palco si alterneranno brevissimi pezzi di teatro, letteratura, poesia, performance di tanti artisti e sarà un modo per far capire che anche la cultura dello spettacolo dal vivo è importante per la nostra società. A partecipare a questa iniziativa, tanti amici che ssaranno svelati nelle prossime ore.

Aperto a tutti i colleghi

Come confermano gli organizzatori: «Se ci fosse qualche collega che avesse il piacere di partecipare e a cui non siamo arrivati, ci scriva, questa è un'iniziativa collettiva aperta a tutti. Chi vorrà partecipare anche solo con il cuore, ci avvisi, lo inseriremo comunque nella lista dei partecipanti virtuali».

L’idea

La suggestione di questa iniziativa è provenuta da Solimano Pontarollo di Casa Shakespeare e dai mini video promossi da Stivalaccio Teatro. Ogni artista di ogni città può renderla propria, in modo da creare una virtuale staffetta per concentrare l'attenzione su questo settore, anch'esso fortemente colpito da questa emergenza sanitaria.

Info web

