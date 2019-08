54a stagione concertistica 2019/2020 con l’Orchestra di Padova e del Veneto

Prismi è il titolo della 54a Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto. In cartellone 14 concerti che dal 17 ottobre 2019 all’8 maggio 2020 avvieranno un fitto intreccio di stili musicali, che dal Settecento condurranno il pubblico ai giorni nostri, ampiamente valorizzati da una forte corrispondenza di interpreti e di iniziative che si allineeranno al carattere eterogeneo delle tematiche trattate in Prismen (1955), la prima raccolta di saggi sulla critica della cultura del filosofo, musicologo e compositore Theodor W. Adorno, del quale ricorre il cinquantesimo anniversario della morte.

Il fulcro della 54° stagione, firmata dal direttore artistico e musicale Marco Angius, è rappresentato dalla musica di Brahms, presente con l’integrale delle quattro Sinfonie e con i due Concerti per pianoforte, entrambi affidati al pianista coreano Sunwook Kim, Primo premio nel 2006 al Concorso Pianistico Internazionale di Leeds, oltre che vincitore più giovane nella storia della competizione.

I Concerti pianistici saranno presentati in due appuntamenti distinti, ciascuno caratterizzato da stimolanti accoppiamenti tematici. La serata inaugurale della Stagione giocherà musicalmente attorno al numero uno, accostando il Primo Concerto di Brahms alla Prima Sinfonia per la direzione del M° Marco Angius (giovedì 17 ottobre 2019), mentre il Secondo Concerto per pianoforte verrà affiancato alla Terza Sinfonia del compositore tedesco con il M° Jacek Kaspszyk alla guida dell’OPV, già Direttore artistico e musicale dell’Orchestra Filarmonica Nazionale di Varsavia (giovedì 30 aprile 2020).

Ben tre appuntamenti della Stagione concertistica apriranno le celebrazioni in occasione dei 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven previsti per il 2020. E sarà proprio Beethoven ad essere al centro dell’evento di chiusura della Stagione in cui l’Orchestra I Pomeriggi Musicali eseguirà il Secondo Concerto pianistico con Viviana Lasaracina, Premio Casella alla XXIV edizione del Concorso pianistico nazionale “Premio Venezia”, e la Prima Sinfonia del genio di Bonn diretta da Alessandro Bonato, talento italiano emergente del panorama direttoriale (venerdì 8 maggio 2020).

Per il tradizionale concerto di Natale (fuori abbonamento), in programma mercoledì 11 dicembre presso la Basilica di S. Antonio verranno eseguiti il Dixit Dominus per soli, coro e orchestra, scritto da Georg Friedrich Händel durante il soggiorno a Roma, il Concerto grosso Fatto per la notte di Natale di Arcangelo Corelli e il Trittico Botticelliano di Ottorino Respighi, il cui riferimento al Santo Natale risiede soprattutto nella riproposizione di un canto popolare. Il concerto sarà diretto dal M° Renato Balsadonna, che ricopre la prestigiosa carica di maestro del coro alla Royal Opera House Covent Garden a Londra, e vedrà la partecipazione del coro Iris Ensemblepreparato da Marina Malavasi.

In Principio e OPV Families&Kids

In parallelo all’attività concertistica si rinnoverà l’impegno dell’Orchestra di Padova e del Veneto nei confronti del repertorio sacro, con la terza edizione della rassegna In Principio (7-19 settembre 2019) e degli appuntamenti dedicati ai piccoli ascoltatori e alle loro famiglie, con il nuovo cartellone di Families&Kids (ottobre 2019-maggio 2020).

A suggellare la ricca e articolata proposta musicale della Stagione saranno le collaudate Lezioni di suono, che, giunte alla loro quarta edizione e trasmesse più volte su Rai5, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Ideata dal Direttore Marco Angius, l’originale formula di approfondimento musicale consta a oggi di ben 15 produzioni video originali affidate al palinsesto di Rai5, sia in prima che in seconda serata, forte di un successo oltre qualsiasi previsione in termini di share televisivo.

Richiami e connessioni tra passato, presente e futuro guideranno il pubblico verso un ascolto inedito all’interno dei percorsi musicali di ieri e di oggi per un’esplorazione del suono tra spazio e tempo, presenza e memoria.

Tutti i concerti (ad eccezione di quelli del 5 dicembre 2019 e dell’8 maggio 2020) saranno anticipati da una prova generale aperta al pubblico e alle scuole, alle ore 10.30 all’Auditorium Pollini.

Dopo il successo della scorsa Stagione, sono confermate per tutti gli appuntamenti le introduzioni all’ascolto alle ore 19.45.

