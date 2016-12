“Il teatro li avvolge”, tutti gli spettacoli stagione di prosa al teatro Marconi di Abano Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si rinnova l’appuntamento con la Stagione Teatrale Città di Abano Terme, che quest’anno vede la collaborazione con le due principali istituzioni regionali: il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e il Circuito Arteven.

Due partners d’eccellenza per garantire sempre una maggiore qualità della proposta, pur mantenendo il tratto distintivo di una programmazione da sempre pensata per il pubblico, nel segno della migliore tradizione della commedia brillante.

Con queste premesse l’edizione 2016/2017 della rassegna "Il teatro li avvolge" porta sul palco del Teatro Marconi sei titoli che garantiranno il massimo divertimento, ma offriranno anche occasioni per riflettere sulle tematiche più disparate, grazie alle interpretazioni di attori molto affermati o di giovani compagnie di altissimo livello.

PROGRAMMA

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

ABBONAMENTO STAGIONE TEATRALE (comprende i sei titoli in programma)

posti platea: 95 euro

posti galleria: 88 euro

ridotto under 26: 70 euro.

L'abbonamento stagione teatrale, solo per gli ex abbonati all’edizione 15/16 che vogliono rinnovare la loro adesione, potrà essere acquistato da venerdì 18 a mercoledì 23 novembre.

La campagna abbonamenti per le nuove adesioni sarà aperta da venerdì 25 novembre a mercoledì 30 novembre sulla base dei posti rimasti disponibili.

Prevendita abbonamenti alla Biblioteca civica di cia Matteotti ad Abano Terme (lun-ven 9-12.30/15-19; sab 9-12.30).

BIGLIETTI SINGOLI

posti platea: 18 euro

posti galleria: 17 euro

diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto.

La prevendita dei biglietti singoli verrà aperta a partire da lunedì 5 dicembre all’Ufficio IAT di Abano Terme in via Pietro d’Abano (isola pedonale)

049.8669055 e online sul sito www.vivaticket.it by Best Union

I biglietti saranno in vendita il giorno dello spettacolo al botteghino del teatro dalle ore 19.

​INFORMAZIONI

