Stagione di prosa 2018/2019 al Teatro Sociale di Cittadella, tutti gli spettacoli in programma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualità artistica.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa 2018/2019 a Cittadella

Si dice che il teatro sia “lo specchio del mondo” e che gli spettacoli non siano semplici rappresentazioni, ma veri e propri processi espressivi dove il gesto, il simbolo, l'immagine si fondono per descrivere il mondo che ci circonda. Certamente il teatro ha in sé una forte valenza sociale ed offre una forma di linguaggio privilegiata per esprimere la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni.

Scarica il programma completo della stagione di prosa a Cittadella

Ecco perché come Amministrazione continuiamo a investire in questa “culla dell'Arte” che è il nostro Teatro Sociale, esortando i cittadini a prendere parte attiva alla vita culturale della città, che ci auguriamo possa essere più vivace e vitale possibile.

Il teatro è un “gioco” aperto a tutti. L'invito è quindi quello di parteciparvi e di vivere così un'esperienza diversa, emotivamente coinvolgente e che sicuramente vi arricchirà. Un'esperienza non individuale ma collettiva che vi porterà a contatto con altre persone, dandovi l'opportunità di condividere pensieri ed emozioni provate.

Il Sindaco Dott. Luca Pierobon

L'Assessore alla Cultura Dott.ssa Francesca Pavan

Condizioni generali per gli abbonamenti agli spettacoli

Abbonamento agli 11 spettacoli euro 250

Prezzi per ogni singolo spettacolo:

Biglietto intero euro 25 - Biglietto ridotto euro 22 - Ridotto studenti euro 10

Condizioni: gli abbonamenti sono in vendita presso il Teatro Sociale con le seguenti modalità:

per gli abbonati della precedente stagione teatrale (diritto di prelazione): martedì 9 e mercoledì 10 ottobre 2018 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

Per i nuovi abbonati: giovedì 11 ottobre 2018 dalle 10 alle 12 ed alle 17 alle 19.

La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17 alle 19 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.

L’abbonamento non è personale.

In caso di smarrimento non saranno rilasciati duplicati della tessera.

La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone o usufruire di palchi, anche se consegnati agli abbonati, qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e artistiche.

La Direzione si riserva la facoltà di apportare quelle variazioni di date, orari e programmi che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore.

Le variazioni saranno comunicate tramite i manifesti dei singoli spettacoli, con annunci affissi all’esterno del Teatro e sulla stampa quotidiana locale.

Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.

È obbligatorio depositare nel guardaroba del Teatro ombrelli, cappelli, telefoni cellulari, apparecchi fotografici, registratori, telecamere.

La Direzione ringrazia sin d’ora gli abbonati che, impossibilitati ad assistere allo spettacolo, cortesemente comunicheranno anche telefonicamente la disponibilità del proprio posto.

Informazioni e comunicazioni

Comune di Cittadella, Uf cio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.arteven.it - www.procittadella.it

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/178-teatro-sociale-di-cittadella/135-stagione-teatrale#info

http://www.procittadella.it/stagione-di-prosa-2018-19/