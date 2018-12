Humanitas, tutti gli spettacoli della stagione di prosa a San Giorgio delle Pertiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Con vero piacere salutiamo la XXI rassegna teatrale proposta dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Viedelacampo e il Circuito Multidisciplinare Arteven.

Gli spettacoli toccheranno temi di attualità e della storia del nostro paese, presentati come sempre da artisti di fama e di altissimo livello.

Nel ringraziare ancora chi consente la realizzazione di questi appuntamenti, vi inviatiamo a condividere con noi queste serate augurandoci che siano di grande interesse per tutti.

D.ssa Catia Zorzi

Assessore alla Cultura

del Comune di San Giorgio delle Pertiche

Nel presentare questa nostra nuova rassegna vogliamo citare queste parole di Francesco Guccini: “...passano le stagioni ma continiuamo ancora a mangiare verità ed illusioni ad ogni ora.”

Quello che vogliamo comunicare con le nostre proposte è ancora una volta uno sguardo sincero e convinto su quanto sta accadendo oggi, è accaduto in passato e potrebbe ancora accadere, per offire ad ognuno la possibilità di eleaborare una propria opinione personale e di esprimere un propraio giudizio su fatti che ogni giorno ci scorrono davanti.

Vedremo artisti nuovi come Maria Amelia Monti, con suo spettacolo sulle testimonianze di donne che hanno vissuto l’esperienza dell’adozione, Marco Cortesi con il sue Die Mauer sulla caduta del muoro di Berlino ed altri che già hanno calcato le scene del nostro teatro, da Simone Cristicchi a Mario Perrotta da Francesco Cortesi a un grande ritorno alla danza con la compagnia Naturalis Labor.

Sperando ancora una volta che le nostre proposte risultino gradite vi aspettiamo per condividerle con voi.

Associazione Viadelcampo

Abbonamenti dal 22 novembre al 12 dicembre 2018

Interi euro 84

Ridotti euro 72

Biglietti

Per Cristicchi, Perrotta, Monti e Naturalis Labor

Interi euro 18

Ridotti euro 15

Per gli altri spettacoli

Intero euro 14

Ridotto euro 12

Ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10

Le riduzioni sono valide per i giovani fino a 30 anni, per le persone oltre i 60 anni, per i soci BCC Roma e soci Cral Ulss 15 Camposampiero

Vendita biglietti

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Prenotazioni e prevendite Tel. 349 7368623

Inizio spettacoli ore 21

Informazioni

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049 9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Biglietteria Teatro Giardino teatroviadelcampo@gmail.com

Associazione Viadelcampo Tel. 349 7368623

renalore@libero.it www.arteven.it